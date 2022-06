La Juventus lancia lo sprint per Zaniolo: nuovo summit e nodo formula

La Juventus prova ad accelerare per Zaniolo, i bianconeri incontreranno a breve la Roma per imbastire l’affare: i dettagli

Il nome di Nicolò Zaniolo diventa uno dei principali dell’attuale mercato. Si infittisce l’intrigo attorno al talento della Roma, il cui futuro può avere ripercussioni importanti negli equilibri della Serie A.

La situazione in giallorosso è quella che Calciomercato.it vi ha raccontato a più riprese nell’ultimo periodo. La Roma non vede il rinnovo di Zaniolo come una priorità e anzi apre a una cessione con massiccia plusvalenza. Un rinnovo del contratto in scadenza 2024 che invece il giocatore vorrebbe, ma gli scenari sono tali che il talento classe 1999 sta iniziando a guardarsi intorno. La Roma ha già incontrato il Milan per Zaniolo, ma l’affare è rimasto soltanto alla fase embrionale per adesso. Chi sembra voler accelerare dopo essere stata a lungo in attesa, è la Juventus, che si prepara a fare le sue mosse.

Juventus, Zaniolo e l’incontro chiave in settimana: il punto

Juventus che si avvicina a Di Maria, ma non vuole fermarsi all’argentino e rilancia. Stando a ‘Tuttosport’, il ds bianconero Cherubini si prepara a incontrare Tiago Pinto in settimana. un incontro che potrebbe avvicinare le parti, ora piuttosto distanti. La richiesta della Roma rimane elevata, tra i 50 e i 60 milioni di euro. La Juventus, al momento, valuta il giocatore 40 milioni più bonus. Resta poi il nodo sulle formule. I bianconeri vorrebbero una formula ‘creativa’, con un prestito oneroso da 10-15 milioni e successivo riscatto che la Roma però non sembra orientata a concedere. O con l’inserimento di un calciatore nella trattativa, ma le proposte fin qui avanzate che comprendono Arthur o McKennie non entusiasmano. Le rispettive esigenze, alla fine, potrebbero però collimare e far trovare un punto di incontro.