L’Inter ha deciso, salta un altro scambio per Skriniar

Nuova offerta del PSG per Skriniar: 60 milioni più una contropartita tecnica di lusso per convincere l’Inter, che però ha rifiutato ancora

I nerazzurri sono sempre al centro delle cronache di mercato e, dopo aver riportato Romelu Lukaku a Milano, ora potrebbero lasciar partire uno dei suoi gioielli: Milan Skriniar.

Il centrale sloveno è stato individuato come il profilo ideale da essere sacrificato sul mercato. Una scelta che ha scatenato le polemiche social da parte dei tifosi dell’Inter, che hanno lanciato lo slogan “Skrigno non si tocca”, come fatto con Alessandro Bastoni qualche settimana fa. Questa volta, però, la società sembra essere decisa a lasciar partire il centrale ex Sampdoria. Come raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, il PSG sta accelerando per completare l’acquisto di Skriniar: nuova offerta presentata ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, il PSG alza la posta per Skriniar | 60 milioni più Draxler

La decisione a Parigi è stata presa: sarà Milan Skriniar il grande colpo in difesa e la dirigenza transalpina sta facendo tutto il possibile per arrivare al centrale sloveno. Da settimane vi raccontiamo della trattativa tra PSG e Inter, ma ora siamo entrati in una fase decisiva. Come rivelato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i parigini avrebbero alzato nuovamente la posta per Skriniar: presentata un’offerta da 60 milioni più il cartellino di Julian Draxler ai nerazzurri.

Anche il giocatore, che in prima battuta era reticente a lasciare Milano, si sarebbe convinto sulla bontà dell’offerta del PSG. I parigini, infatti, garantirebbero a Skriniar un ingaggio da 7,7 milioni più bonus a stagione per le prossime cinque stagioni: difficile rifiutare tanta opulenza. Chi, invece, ha ribadito un nuovo rifiuto è l’Inter: respinta l’offerta da 60 milioni più Draxler del PSG. La volontà di Marotta è quella ricevere un’offerta da 70 milioni cash, solo allora Skriniar potrà salutare la Serie A e portare le proprie qualità difensive in Ligue 1.