“Deve restare”. Furia social contro la cessione di Skriniar

Su Twitter, in questa caldissima domenica di giugno, i tifosi dell’Inter si sono sfogati in merito alla probabile cessione di Milan Skriniar al PSG

L’Inter è senza dubbio una delle squadre più attive finora in sede di calciomercato. I nerazzurri, che si ritroveranno il 6 luglio ad Appiano Gentile per l’inizio della preparazione in vista della nuova stagione, stanno mettendo a segno colpi importantissimi in tutti i reparti.

Uno su tutti, in attacco, risponde al nome di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ritroverà i colori nerazzurri dopo la stagione decisamente deludente con la maglia del Chelsea. Anche in uscita però la Beneamata dovrà fare delle operazioni, una in particolare sta facendo infuriare i tifosi nerazzurri nei confronti della società: stiamo parlando della possibile partenza di Milan Skriniar.

Inter, furia social contro la partenza di Skriniar

Il giocatore slovacco è un obiettivo di mercato del PSG di Luis Campos che sembra sempre più vicino a trovare la quadra con l’Inter. Nel frattempo i tifosi, molto legati all’ex Sampdoria, si sono sfogati su Twitter. Alcuni hanno criticato la società, in particolare la proprietà Suning, mentre altri hanno spinto sull’attaccamento del giocatore, da sempre legatissimo alla tifoseria.

ECCO ALCUNI TWEET

State trattando Skriniar in maniera vergognosa. — INT (@A_Int_) June 26, 2022

Skriniar è l’anima della squadra, un predestinato come Zanetti, non va ceduto — domenico formichelli (@doformichelli) June 26, 2022

Comunque mi piange davvero il cuore vedere partire skriniar

Non riesco ad accettarlo #Inter #skriniar — Luca Crisanti (@crisanti_luca) June 26, 2022

Buonasera, sono al mare ma il pensiero mi tormenta, se entro il 30 non vendiamo Skriniar significa che rimane? — Venom Bellanova Ciuf Ciuf (@Venom_1908) June 26, 2022

Skriniar non sarà mai capitano dell'Inter. Non ci passa più — Inter 🐍 (@Amala1908__) June 26, 2022