CM.IT | Skriniar-Psg trattativa bollente: l’Inter ha in pugno il sostituto

Pressing del Paris Saint-Germain per Skriniar, l’Inter ha già in pugno il sostituto: le ultime di Calciomercato.it sulla retroguardia nerazzurra

Trattativa bollente tra il Paris Saint-Germain e l’Inter per Milan Skriniar, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it. Il centrale slovacco, legato da un contratto fino al 2023, potrebbe essere un nuovo calciatore della società transalpina per una cifra tra i 55 e i 60 milioni.

Come già accaduto lo scorso anno, anche quest’estate i nerazzurri venderanno un big per questioni di bilancio e, ad oggi, tutto lascia pensare che il ‘sacrificio’ sarà quello di Skriniar. Il Psg lo ha scelto come rinforzo per la retroguardia ed è in pressing sull’Inter per strappare il sì definitivo. Un affare che ha spinto Marotta a individuare già l’eventuale sostituto.

Calciomercato, Psg-Skriniar: l’Inter ha in pugno Milenkovic

Si tratta di Nikola Milenkovic che i nerazzurri hanno in pugno: incassata la disponibilità del calciatore, non dovrebbe essere complicato avere il sì anche della Fiorentina con una proposta intorno ai quindici milioni. Una trattativa agevolata anche dalla promessa fatta dal club viola al difensore serbo lo scorso anno, al momento del rinnovo: la società toscana garantì la disponibilità a dare il via libera alla cessione in caso di offerta. Skriniar al Psg, l’affare è bollente: l’Inter ha già scelto il sostituto.