Milan, Pioli dice sì al nuovo rinforzo: l’incontro in vacanza

Il Milan prova ad accelerare sul mercato, Pioli da’ il via libera ad un nuovo acquisto e parla con il giocatore in vacanza

Dopo le ultime settimane vissute in una sorta di impasse, il Milan prova a scuotersi sul mercato. Cardinale ha deciso per il rinnovo di Maldini e Massara, la cui ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro. E i due dirigenti sono al lavoro per regalare alla tifoseria, e a Stefano Pioli, rinforzi di livello.

Ieri vi abbiamo raccontato di una giornata piuttosto intensa in chiave rossonera. Massara ha incontrato il ds della Roma Tiago Pinto, la conferma di Florenzi si avvicina e si è parlato anche di Zaniolo. A casa Milan, poi, la presenza degli intermediari di Gabriel Jesus e Douglas Luiz. E’ un Diavolo che deve accelerare, in questo momento il rischio di perdere Botman e Renato Sanches che sembravano vicinissimi è concreto.

Ecco perché, per la difesa, riprende quota il nome di Acerbi. Per lui, potrebbe esserci una nuova avventura in rossonero. Il difensore vive una situazione non serena alla Lazio e può cambiare aria, con Romagnoli che, in scadenza di contratto, potrebbe fare il percorso inverso. Stando a quanto riportato da ‘Repubblica’, Pioli apprezza il nome di Acerbi e lo avrebbe incontrato per caso in vacanza a Forte dei Marmi.