Rottura con la Juve e destinazione scelta | Confermata anticipazione CM.IT

La Juventus rischia di perdere una delle sue stelle più luminose: rottura con la società e confermata l’anticipazione di Calciomercato.it

Quella che stiamo vivendo si sta rivelando un’estate estremamente complicata per i bianconeri: dopo mesi di corteggiamento, l’approdo di Di Maria sembra sfumare e ora arriva anche una rottura piuttosto pesante.

Sono giornate convulse a Torino, ieri vi abbiamo mostrato con immagini esclusive l’incontro tra la dirigenza della Juventus e l’avvocato Rafaela Pimenta, che cura gli interessi di giocatori come Pogba e de Ligt. Mentre per il francese è tutto sistemato per il più romantico dei ritorno, per il centrale olandese la strada potrebbe essere quella inversa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, sarebbe avvenuta una rottura tra la Juve e Matthijs de Ligt: ora la cessione sarebbe lo scenario più probabile.

Calciomercato Juventus, de Ligt pronto all’addio | La Premier League lo attende

Nelle scorse settimane, in esclusiva su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato come club di Premier League (tra cui Manchester City e Manchester United) siano al lavoro per acquistare de Ligt. Uno scenario che si è infiammato nelle ultime ore e nelle prossime settimane potrebbe divenire realtà. Nell’incontro di ieri la Juventus e l’entourage del giocatore sono sembrate troppo distanti per arrivare ad una mediazione ed il rinnovo, con conseguente abbassamento della clausola, appare molto complicato. La cessione immediata resta, forse, l’unica alternativa.

Oltre alle due di Manchester, secondo quanto riportato su ‘Tuttosport’, anche il Chelsea sarebbe pronto ad un rilancio per de Ligt. I ‘Blues’ alla Juve offrirebbero una parte fissa più una contropartita tecnica tra Timo Werner e Christian Pulisic, due elementi graditi ai bianconeri in passato. Al momento, però, la società piemontese non sembra essere intenzionata ad inserire una contropartita nell’operazione. Il futuro di de Ligt, però, appare sempre più lontano dalla Serie A.