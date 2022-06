Milan, assalto a Fernandez | Vola a Buenos Aires per pagare la clausola

Milan interessato al talentuoso Enzo Fernandez del River Plate: il club vola a Buenos Aires per pagare la clausola rescissoria

Visti i nodi da risolvere legati ai rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara, il mercato del Milan sta subendo non pochi rallentamenti. Il primo acquisto del club rossonero sarà Divock Origi, che approderà a Milano molto probabilmente nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche di rito. L’inserimento del Psg sta invece complicando e non poco il doppio colpo dal Lille, Botman-Renato Sanches. Il difensore olandese e il centrocampista portoghese sono i primi nomi per rafforzare i due reparti e al momento non sono state considerate grandi alternative.

In particolare in mediana, dove il nome di Renato Sanches resta il prediletto da tempo. L’accordo con il portoghese sarebbe già stato trovato. Il giocatore sarebbe felice di approdare a Milano e sposare il progetto Milan, ma le tempistiche continuano ad allungarsi e la situazione si complica. Ecco quindi che cercare delle soluzioni alternative appare d’obbligo. E in questo senso uno dei nomi maggiormente accostati è quello di Enzo Fernandez, centrocampista del River Plate.

Milan, il Wolverhampton vola in Argentina per Fernandez

Il giovane e talentuoso argentino classe 2001 è stato seguito con attenzione dalla società rossonera, anche se tra il Milan e il club di Buenos Aires non c’è stato per ora alcun approccio. Fernandez piace molto, ma il River non sembra destinato ad abbassare le proprie richieste. Il giocatore può quindi lasciare l’Argentina solo se verrà pagata la clausola da 20 milioni di dollari, poco più di 18 milioni di euro.

E la concorrenza non manca. Il Benfica sembrava essere il club più vicino all’argentino, ma il quotidiano lusitano ‘A Bola’ riferisce di come un altro club stia per fare una mossa che potrebbe rivelarsi decisiva. Oltre ai portoghesi e al Milan, Fernandez piace molto a Borussia Dortmund e Wolverhampton e proprio il capo-scout dei Wolves, Mathew Hobbs, sarebbe volato nella capitale argentina. Segno di come gli inglesi vogliano dare un’accelerata importante nella trattativa. Il piano sarebbe infatti quello di versare l’intera cifra della clausola e assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista.