CM.IT | Milan su Enzo Fernandez: le ultime da Buenos Aires

Enzo Fernandez, astro nascente del calcio argentino, è stato accostato al Milan (e anche alla Juventus): ecco come stanno le cose

Dopo undici anni, il Milan è tornato a vincere lo Scudetto e a diventare Campione d’Italia, l’ultima volta il titolo portava la firma di Massimiliano Allegri. Adesso, la squadra di Stefano Pioli è riuscita a scucire dal petto dei cugini dell’Inter il gagliardetto tanto ambito.

Adesso, però, è arrivato il tempo di rinforzare la rosa del Milan per riconfermarsi in Italia e fare meglio in Champions League, dove quest’anno i rossoneri sono arrivati ultimi nel loro girone, comprendente Liverpool, Atletico Madrid e Porto. E sono diversi i nomi accostati al club meneghino, ma prima si dovrà concretizzare il passaggio di proprietà dal gruppo Elliott al fondo RedBird: le firme sono attese a stretto giro di posta e, successivamente, si discuterà in primis dei contratti, attualmente in scadenza, di Paolo Maldini e Frederic Massara.

I due sono considerati i principali artefici, insieme a Pioli, di questo capolavoro chiamato Scudetto e sono imprescindibili per continuare il progetto partito da lontano. Nel frattempo, però, impazzano le voci di mercato sui possibili nuovi innesti. Tra questi, viene menzionato Enzo Fernandez, talento del calcio sudamericano e del River Plate. Pochi giorni fa, parlammo della possibilità Juventus, mentre il Milan, attraverso il capo dello scout, Geoffrey Moncada, ha seguito e apprezzato le prestazioni del 21enne centrocampista centrale.

Enzo Fernandez-Milan, le ultime dall’Argentina

Nonostante i rumor viaggino veloci, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non c’è stato alcun approccio tra il River Plate e il Milan per Enzo Fernandez. La clausola rescissoria resta fissata a quota 20 milioni di dollari, 18 milioni e 700 mila euro circa, ed è la cifra sulla quale la dirigenza dei Millonarios non ha intenzione di fare sconti. Il Benfica, allo stato attuale, è davanti a tutti e i rossoneri, lo ribadiamo, non si sono mossi ufficialmente col club. Questo non esclude la possibilità di un contatto tra la società meneghina e l’entourage del calciatore, ma da fonti vicine al club di Buenos Aires arrivano smentite chiare e nette. Vi terremo aggiornati.