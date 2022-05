CM.IT | Enzo Fernandez tra la clausola e la Juventus: la situazione

Continuano a circolare le voci su un possibile interesse della Juventus per Enzo Fernandez del River Plate: ecco come stanno le cose

Le voci impazzano, com’è normale che sia, in questo periodo. Al termine della stagione, manca solo la finale della Champions League tra Liverpool e Real Madrid, arrivano a cascata moltissime indiscrezioni di calciomercato.

Tra le squadre più chiacchierate c’è la Juventus, bisognosa di innesti per “imparare a tornare a vincere”. Il diktat è di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina bianconera nell’estate scorsa, che non è riuscito a conquistare neanche un trofeo in quest’annata, come non succedeva da ben dieci anni. Uno smacco enorme per il club presieduto da Andrea Agnelli che, adesso, attraverso l’uomo mercato Federico Cherubini, si sta muovendo per chiudere alcune operazioni importanti.

Su tutte quelle che riguardano due svincolati di lusso, Paul Pogba e Angel Di Maria. Per il centrocampista francese, in scadenza di contratto col Manchester United, la strada sembra essere spianata, dopo l’incontro dei giorni scorsi. Ce ne saranno altri, ma tutto fa pensare che, dopo cinque anni, il ‘Polpo’ farà ritorno a Torino. Discorso leggermente diverso per ‘El Fideo’: le parti si piacciono e la volontà di arrivare all’accordo c’è, come vi raccontiamo da settimane. Manca, però, ancora l’accordo definitivo sulla durata del contratto e sull’ingaggio. Dunque, ci sarà ancora da lavorare.

Enzo Fernandez per il centrocampo della Juve: le ultime

Altro calciatore accostato con grande insistenza alla Juventus è Enzo Fernandez, connazionale di Angel Di Maria. Il 21enne centrocampista centrale del River Plate è considerato uno dei migliori talenti emergenti del Sudamerica e sono tante le squadre che lo seguono e che hanno avuto contatti con i ‘Millonarios’. Tra queste, però, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it da fonti vicine al club di Buenos Aires, non c’è la Juventus. Almeno allo stato attuale, non è escluso che possano muoversi a stretto giro di posta.

Tante società hanno chiesto informazioni, nessuna di queste ha presentato un’offerta ufficiali per accaparrarsi le prestazioni del calciatore classe 2021. All’interno del contratto che lo lega al River fino al 2025, è presente una clausola rescissoria pari a 20 milioni di dollari, tasse escluse, circa 18 milioni e 700 mila euro al cambio attuale. Cifra certamente importante per un giocatore dall’ottimo presente, ma con ampi margini di crescita. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.