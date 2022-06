Per il ritorno di Lukaku all’Inter manca soltanto l’ultimo sì

Romelu Lukaku all’Inter manca ormai soltanto l’ultimo sì: il Chelsea ha fatto la sua richiesta, ultimo passo prima del ritorno

Romelu Lukaku all’Inter ormai ci siamo. Calciomercato.it vi ha raccontato nei dettagli la trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea per il ritorno a Milano del bomber belga. Ora l’affare è ad un passo dall’andare in porto.

Da Londra è, infatti, arrivata la richiesta dei Blues per l’attaccante: il nuovo proprietario Todd Boehly ha dato il via libera al prestito oneroso per dieci milioni di euro, confermando le cifre di cui vi aveva parlato la nostra redazione. Una cifra che l’Inter è disposta a spendere anche se deve ancora arrivare il sì di Steven Zhang. Sarebbe questo l’ultimo passaggio per certificare il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro.

Calciomercato Inter, Lukaku torna: si attende il sì di Zhang

L’atteso secondo vertice tra Chelsea e Inter è quindi andato in scena quest’oggi e avrebbe portato ad un’ulteriore avvicinamento tra le parti. I Blues hanno illustrato le condizioni per cedere in prestito il calciatore acquistato appena un anno fa per oltre cento milioni. Condizioni che la società milanese è pronta a soddisfare anche se manca il via libera definitivo del presidente Zhang.

Come raccontato dalla nostra redazione, la trattativa è stata guidata anche dalla ferma intenzione di Lukaku di tornare all’Inter. Una volontà che ha portato il belga a dare la sua disponibilità anche alla riduzione consistente dell’ingaggio. Ora l’affare entra nella fase finale: condizioni fissate, manca l’ultimo sì per Lukaku nerazzurro.