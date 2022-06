Sogno spezzato per l’Inter: addio da 75 milioni

L’Inter rischia di perdere una delle sue pedine più importanti. Pronto un nuovo assalto da 75 milioni di euro

E’ davvero un’estate calda per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono la squadra più attiva in questi giorni di calciomercato. Tante le visite in sede, con l’obiettivo di coronare il sogno, quello di consegnare al tecnico Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Le trattative sono in una fase calda: con l’argentino si continua a trattare, con la convinzione che presto si arriverà a dama. Serve un ulteriore sforzo da parte dell’Inter per convincere totalmente l’entourage dell’argentino ma tutto, ormai, appare davvero scritto.

Per quanto riguarda il belga, il Chelsea ormai si è rassegnato a lasciarlo andare dopo una stagione alquanto deludente. Lukaku vuole a tutti i costi tornare a casa, tornare in quella squadra che lo ha reso grande. E’ così disposto a ridursi l’ingaggio. Anche in questo caso serve far quadrare i conti per il prezzo del prestito: è molto probabile che si chiuda per una cifra inferiore ai dodici milioni di euro.

I tifosi dell’Inter, dunque, sognano ad occhi aperti ma c’è comunque la convinzione che almeno un addio doloroso ci sarà. L’idea Bastoni sembra quella ormai meno percorribile: le attenzioni in questo momento sono tutte su Milan Skriniar, che potrebbe volare a Parigi, per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Attenzione, però, anche a Dumfries che ha mercato in Inghilterra.

Calciomercato Inter, assalto a Lautaro Martinez

Con l’arrivo di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, tutti hanno pensato ad una partenza di Lautaro Martinez. Al momento, però, l’Inter non ha ricevuto offerte concrete per l’argentino e le parole del calciatore, che si è detto convinto di rimanere in nerazzurro, fanno sperare di vedere il tridente delle meraviglie.

Ma le parole, spesso, di fronte ad offerte importanti, può portarsele via il vento. Ecco perché su Martinez va tenuta la guardia alta: La Repubblica sostiene che Antonio Conte e Fabio Paratici sono pronti a tornare all’attacco per il 24enne, con un’offerta da 75 milioni di euro, per portarlo al Tottenham. Una cifra davvero importante che permetterebbe alle casse nerazzurre di respirare.