Lukaku all’Inter: il Chelsea così lo lascia andare

L’Inter è intenzionata a riportare Romelu Lukaku a Milano. I nerazzurri sono in trattativa con il Chelsea: il punto della situazione

E’ l‘Inter la squadra protagonista del calciomercato in questo periodo. I nerazzurri sono letteralmente scatenati. I nerazzurri, oggi, come vi abbiamo raccontato, hanno chiuso per Asllani e continuano a trattare con il Chelsea per riuscire a raggiungere un accordo per Lukaku.

L’obiettivo è chiaramente quello di riavere il belga in prestito, oneroso. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto 5 milioni di euro. Offerta che non basterà per avere il via libera da parte degli inglesi che ne vorrebbero intorno ai 15 milioni. Verosimilmente, dunque, la fumata bianca, secondo Sky Sport, potrebbe arrivare sui 10 milioni più bonus. Arrivano, dunque, conferme in merito a quanto scritto nelle scorse ore su Calciomercato.it

Calciomercato Inter, Marotta cambia l’attacco: il punto

L’Inter che sogna il tridente pesante, Lukaku-Lautaro Martinez-Dybala, deve sfoltire la rosa degli attaccanti: servirà cedere almeno uno tra Correa e Dzeko, oltre a Sanchez. Ad oggi l’argentino appare poco propenso a lasciare l’Inter dopo solo una stagione ma il pressing di Sampaoli, che lo vuole al Marsiglia, potrebbe fargli cambiare idea.

Beppe Marotta si prepara così a cambiare le carte in tavola per riuscire a dare a Simone Inzaghi una squadra ancora più forte rispetto alla passata stagione.