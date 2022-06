Juventus, scatto in avanti sul Milan per il bomber

Movimenti importanti per l’attacco per la Juventus, si pensa a un bomber nel mirino anche nel Milan: i bianconeri tentano lo sprint

Inizia una settimana molto probabilmente fondamentale per il mercato della Juventus. Per Pogba, i bianconeri sono nettamente avanti e potrebbero chiudere in maniera definitiva per il ritorno del francese. Ma ci sono anche altre trattative molto importanti in ballo.

Juventus ancora in attesa per Di Maria e che in caso di mancato accordo per l’argentino dovrebbe trovare un altro esterno offensivo. Oltre alla ricerca di un vice Vlahovic che prosegue, per il quale tuttavia le ultime notizie riportano di un ritorno di fiamma piuttosto importante per i bianconeri e che potrebbe portare a un colpo di grande spessore.

Juventus, ritorno in corsa prepotente per Gabriel Jesus: la situazione

‘Rai Sport’ riferisce che il nome di Gabriel Jesus torna con forza in ottica Juventus. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti, in più di una occasione, con l’entourage del giocatore brasiliano. Che l’attaccante si stia guardando intorno non è un mistero, l’arrivo di Haaland e Julian Alvarez può chiudergli spazio e lui vuole giocare. C’è l’interessamento dell’Arsenal e di recente come raccontato da Calciomercato.it ha preso informazioni su Gabriel Jesus anche il Milan, ma la Juventus può scattare in avanti. Soprattutto per due motivi: l’ingaggio del classe 1997 (circa 5,5 milioni di euro) è in linea con i parametri bianconeri, la sua duttilità sul fronte offensivo è un’arma molto importante a suo favore.