Inter, non solo Dybala: sprint Marotta e tripla chiusura

L’Inter è attivissima in ambito di calciomercato, Marotta vuole accontentare mister Simone Inzaghi: non solo Dybala, tripla chiusura vicina

L’Inter è a dir poco scatenata. L’AD Marotta ha dichiarato nei giorni scorsi che vuole consegnare nelle mani di mister Simone Inzaghi una rosa pronta per la prossima stagione entro la fine di giugno. Le temperature, dunque, sono molto elevate, con la ‘Beneamata’ attiva su diversi fronti.

Su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato che a breve avverrà un nuovo summit per l’acquisto a zero di Paulo Dybala, nel quale si punterà a trovare un accordo definitivo. C’è ottimismo per la fumata bianca e, come riferisce il noto giornalista di ‘Tyc Sports’ Cesar Luis Merlo, le trattative sarebbero in fase conclusiva. Si avvicina, di conseguenza, la firma della ‘Joya’. Le parti, inoltre, si sono venute incontro sulla durata del contratto: l’Inter proponeva un accordo triennale, mentre l’ex Juventus chiedeva un quinquennale. Alla fine, l’intesa è stata raggiunta a 4. Resta da sistemare la questione cifre, ma la fiducia non è poca in tal senso. Basta così? Ovviamente no, perché Marotta sta accelerando anche per l’arrivo di altre due pedine.

Calciomercato Inter: vicini alla chiusura gli affari Dybala, Bellanova e Asllani

Stiamo parlando di Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. Questo pomeriggio è andato in scena un vertice tra Ausilio e Baccin e Capozucca, il direttore sportivo del Cagliari. L’Inter è vicina alla chiusura dell’affare che porterà l’esterno destro rossoblù alla corte di Simone Inzaghi. L’operazione è quasi conclusa sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus. Mancano solo alcuni dettagli da sistemare.

Mercoledì, poi, avverrà un incontro con l’Empoli per il centrocampista albanese, individuato come profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Brozovic. Ci sono stati dei sondaggi inglesi nelle scorse settimane, ma la ‘Beneamata’ è rimasta avanti nella corsa. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, l’intenzione è chiudere la pratica in questo summit. Ore caldissime, l’Inter può definire presto ben tre colpi niente male.