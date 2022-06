Incontro appena concluso, l’Inter ora accelera

Incontro a Milano tra Inter, Cagliari e l’agente di Raoul Bellanova: i nerazzurri provano a stringere per l’affare

L’Inter non pensa soltanto alle cessioni. Bollente la pista che porta Skriniar al Paris Saint-Germain, ma i nerazzurri lavorano anche in entrata.

Una delle trattative più calde è quella per Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari. Nel pomeriggio è andato in scena un incontro tra Inter e sardi, alle presenza anche dell’agente del calciatore. Un vertice che si è tenuto in un albergo milanese con Ausilio e Baccin in rappresentanza dell’Inter e Capozucca per i rossoblù.

L’incontro è terminato da poco. Bellanova è stato individuato dalla società nerazzurra come possibile alternativa sull’out destro.