CM.IT | Dybala-Inter, tra ottimismo e nuovo summit: gli aggiornamenti

Paulo Dybala si confronterà all’inizio della prossima settimana con i suoi agenti. In vista un nuovo summit con l’Inter

Si avvicinano i giorni decisivi per l’affare Paulo Dybala – Inter. L’incontro di questa settimana tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra è stato il primo passo ufficiale per la definizione dell’affare, che arriverà dopo un corteggiamento lungo circa un anno.

La proposta avanzata da Beppe Marotta è la stessa fatta a Brozovic: sei milioni netti a stagione più bonus. Gli agenti dell’argentino hanno chiarito subito che non sarebbe stata sufficiente, incassando, però, la volontà di rilanciare. Da lì l’ottimismo che filtra nelle ultime ore.

L’attaccante è in vacanza a Miami e si confronterà con i suoi agenti sulla proposta all’inizio della prossima settimana. In seguito, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Antun e De Vecchi si risentiranno (o rivedranno) con l’Inter per mettere a punto la nuova offerta, che potrebbe essere quella decisiva.

Calciomercato Inter, si avvicina il summit decisivo per Dybala

C’è la volontà, da parte dei milanesi, di definire il colpo nel minor tempo possibile, per evitare inserimenti last minute e regalare alla tifoseria un colpo che sta già causando enorme entusiasmo. L’Inter ha voluto Dybala più di tutti e Marotta ha annusato per primo la possibilità di una rottura tra la Joya e la dirigenza, restando vigile da agosto scorso. Ormai è sul rettilineo finale, mancano pochi metri per stappare la bottiglia. Ma vanno percorsi.