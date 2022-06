Patto tra amici: il Milan toglie alla Juventus il colpo scudetto

Il Milan impegnato in una nuova sfida di calciomercato contro la Juventus, duello apertissimo con i rossoneri in questo momento avanti

Il Milan del nuovo ciclo con Red Bird alla guida prende gradualmente forma. Rossoneri in grande fermento sul mercato su tutti i fronti, saranno giorni importanti, con i primi sviluppi attesi sul lato ‘interno’. L’accelerazione sul mercato delle trattative passerà necessariamente dai rinnovi dei contratti di Maldini e Massara.

Dopodiché, si potrà effettivamente piazzare lo sprint per mettere a segno i colpi per rinforzare la squadra dello scudetto e dare a Pioli alternative di spessore per una nuova avventura in Champions League. Origi è in dirittura d’arrivo, i recenti contatti per Renato Sanches sono stati positivi e il portoghese può arrivare mentre per Botman è stata presentata l’offerta al Lille che però per il momento non è ancora stata sufficiente. Ma possono esserci sviluppi importanti anche per un vecchio pallino del Diavolo.

Calciomercato Milan, anche per Asensio canale ‘preferenziale’ con il Real Madrid: ma la Juventus c’è

Calciomercato.it vi ha raccontato dell’interesse del Milan per Asensio, con il passaggio nella ‘scuderia’ Mendes a simboleggiare la voglia di lasciare il Real Madrid. Passi in avanti, in questo senso, stando al ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola, sarebbero arrivati in ottica Milan da un nuovo contatto tra Maldini e l’amico Ancelotti, in cui il tecnico dei blancos avrebbe dato una sorta di ‘nulla osta’. Adesso, Maldini entrerà nella fase operativa trattando con il Ds madridista Josè Angel Sanchez e con il giocatore. La Juventus però è sempre presente, pur se al momento non in primissima fila. Occhio anche al Manchester United, e all’Arsenal, come riportato dal ‘Mirror’.