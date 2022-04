CM.IT | Rinnovo, Milan e Mendes: futuro Asensio, ecco cosa succede

Accostato a più riprese al Milan per la prossima sessione di calciomercato, Marco Asensio ha segnato ieri l’undicesimo gol col Real Madrid

Marco Asensio ha siglato ieri, contro l’Osasuna, l’undicesimo gol della sua stagione. L’esterno del Real Madrid non è più un titolare inamovibile e anche nell’ultima sfida, nonostante la rete, diversi quotidiani hanno definito insufficiente la sua prova, ipotizzando che abbia già la testa altrove.

Saranno, ovviamente, settimane decisive per il suo futuro, che appare molto meno definito rispetto a qualche settimana fa. Carlo Ancelotti, nel corso della sua intervista a ‘Radio Anch’io Lo Sport’, ha svelato che lo spagnolo potrebbe aver avviato col Real Madrid una trattativa per rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2023. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, si tratta di una negoziazione ancora in fase embrionale che, in ogni caso, non esclude affatto il suo addio al termine della stagione. Asensio, non a caso, ha deciso di cambiare agente, entrando a far parte ufficialmente nella scuderia di Jorge Mendes.

Affidarsi al super agente portoghese lascia pensare alla volontà di rimettersi sul mercato, e una delle soluzioni che l’esterno offensivo sta valutando è, senza dubbio, quella che lo porterebbe ad essere una delle stelle del nuovo Milan. I rossoneri si sono già mossi col Real per il suo acquisto e, con Mendes, hanno rapporti costanti per Rafael Leao e il loro obiettivo Renato Sanches. Il rinnovo col Madrid è una possibilità che non va esclusa, ma i contatti di questi giorni sono figli della ferrea volontà, da parte del club di Florentino Perez, di non perdere uno dei talenti più importanti degli ultimi anni a parametro zero. Col contratto in scadenza nel 2023, era un passaggio obbligato.