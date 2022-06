Simeone non lo vuole più: via libera Juventus

L’Atletico Madrid di Simeone si sarebbe defilato dalla corsa ad uno degli obiettivi della Juventus: ora i bianconeri hanno una corsia diretta

Anche questa estate la Juventus troverà sulla propria strada Diego Simeone: tanti sono gli intrecci di mercato con l’Atletico Madrid che dovranno essere risolti.

Il primo nome, ovviamente, è quello di Alvaro Morata: come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, i bianconeri continuano a trattare per trattenere lo spagnolo a Torino. Per riuscire a trovare un accordo, in questo senso, sarà fondamentale l’apertura ad uno sconto sui 30 milioni previsti per il riscatto da parte dei ‘Colchoneros’. Oltre ad ‘Alvarito’, poi, è l’intreccio per arrivare a Nahuel Molina che starebbe vivendo le maggiori novità in queste ore.

Calciomercato Juventus, l’Atletico si defila per Molina | Ora i bianconeri possono affondare

Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Molina: l’esterno argentino è stato tra i migliori giocatori della Serie A quest’anno e potrebbe lasciare l’Udinese in estate. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’Atletico Madrid si sarebbe defilato in maniera definitiva dalla corsa all’esterno albiceleste.

Una buona notizia per la Juventus, che sarebbe considerata anche l’interlocutrice privilegiata da parte dell’Udinese per la cessione di Molina. Il nodo principale della questione, in ogni caso, resta l’alta valutazione del giocatore che fanno i friulani: come raccontato su Calciomercato.it, Molina è valutato intorno ai 30 milioni dall’Udinese. Insomma, se i bianconeri dovessero decidere di affondare il colpo per l’argentino devono mettere in conto di spendere una cifra davvero considerevole.