CM.IT | Pokerissimo sul tavolo: la Juve non si arrende per Morata

Continuano i contatti tra la Juventus e l’Atletico Madrid per il futuro di Alvaro Morata. Altri quattro nomi sul tavolo delle trattative

La Juventus non molla la presa su Alvaro Morata, nonostante le difficoltà nel trovare un accordo con l’Atletico Madrid.

Il club bianconero non ha intenzione di versare i 35 milioni di euro pattuiti l’estate scorsa per il riscatto dell’attaccante e finora non ci sono aperture per uno sconto da parte dei ‘Colchoneros’. Come raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza della Continassa comunque non si arrende ed è alla ricerca di una soluzione con la controparte spagnola.

I contatti con l’Atletico proseguono costanti, con il Football Director Cherubini che in queste ore è sbarcato in Spagna per cercare un’apertura e un massiccio sconto dai madrileni. Il jolly offensivo classe ‘92 continua a essere nei radar pure di Barcellona, Newcastle e Arsenal, con i ‘Gunners’ però che hanno individuato in Gabriel Jesus la priorità per l’attacco e in settimana rivedranno gli agenti del nazionale verdeoro con l’obiettivo di avere una risposta definitiva.

Calciomercato Juventus, non solo Morata: i nomi in ballo con l’Atletico

La Juve non è disposta ad andare oltre i 20 milioni per rilevare a titolo definitivo Morata e ha aperto all’inserimento di Moise Kean nei discorsi con l’Atletico. Il classe 2000 ex Everton e PSG non rientra nelle grazie di Allegri ed è uno dei sacrificabili sul mercato, con l’allenatore livornese che al contrario continua invece a spingere (come successo già a gennaio) per la conferma sotto la Mole di Morata. La Juventus – oltre all’attaccante spagnolo – chiede un conguaglio per il cartellino di Kean, ma per il momento non si è arrivati a un’intesa sull’assegno economico con la società del Wanda Metropolitano.

Sul tavolo dei colloqui tra bianconeri e spagnoli possono rientrare anche Rodrigo De Paul – già in passato nel mirino dei dirigenti della Continassa prima dell’addio all’Udinese – e Renan Lodi, profilo che piace tanto per la corsia di sinistra del pacchetto difensivo di Allegri. I ‘Colchoneros’ non chiudono le porte per il nazionale argentino che ha fatto fatica ad ambientarsi a Madrid, mentre sul terzino brasiliano c’è il veto di Simeone e servirebbe un assegno pesante per convincere il sodalizio di Cerezo a liberarlo. Inoltre, non è un mistero l’apprezzamento del ‘Cholo’ per McKennie, valutato non meno di 30 milioni di euro dalla Juventus.