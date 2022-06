Inter, ecco la chiave per Lukaku: il nome che accende lo scambio

L’Inter continua a inseguire il sogno Lukaku, il Chelsea disposto a trattare inserendo un giocatore in particolare nella trattativa

Lo abbiamo scritto e raccontato in questi giorni. Lukaku vuole lasciare il Chelsea e ha in testa solo l’Inter, il belga sta trattando personalmente con i ‘Blues’ i termini del suo addio. Il ritorno a Londra è stato ben lontano dalle previsioni in quanto a risultati, l’incompatibilità tecnica con Tuchel è totale. E i nerazzurri sperano in un suo ritorno, per comporre un attacco stellare insieme all’affare Dybala che da ieri appare più vicino.

Occorrerà trovare, ovviamente, la quadratura del cerchio, l’investimento compiuto dal Chelsea un anno fa non permette una svendita totale. I londinesi puntano a inserire un giocatore nella trattativa per uno scambio i cui contorni economici sarebbero da definire. Ieri, avevamo anticipato il nome di Dumfries tra i papabili per entrare nell’operazione Lukaku. Oggi, la ‘Gazzetta dello Sport’ conferma l’interessamento per l’olandese. La cui valutazione, dopo un’ottima annata, si aggira intorno ai 35 milioni di euro.