Addio Juventus, si offre al Real Madrid: Allegri mastica amaro

Il giocatore nel mirino della Juventus si propone al Real Madrid, smacco per i bianconeri ma anche per il Milan

La Juventus alacremente al lavoro, in questi giorni, per compiere una vera e propria rivoluzione nell’organico, dopo una stagione deludente. Occorre ribaltare il paradigma di due quarti posti di fila in campionato e in generale un trend negativo sul terreno di gioco, Allegri attende rinforzi di livello e stravolgimenti che possano riportare i bianconeri a essere competitivi ai massimi livelli.

Come scritto stamattina dalla nostra redazione, sono giorni caldissimi per Di Maria, che in settimana può dare il via libera alla Juventus. Bianconeri che intanto continuano a spingere anche per Pogba, ma lavorano in generale a tutto campo. Soprattutto per l’attacco. Dopo Dybala e Bernardeschi, rischia di salutare anche Morata, per il quale la Juventus tornerà però alla carica per provare a riscattarlo dall’Atletico Madrid tra qualche settimana. Al momento, prima linea della Juventus, a parte Vlahovic, tutta da inventare. Le idee alla dirigenza, e ad Allegri, non mancano. Ma c’è un nome che si fa sempre più lontano.

Calciomercato Juventus e Milan, Gabriel Jesus più lontano: vuole il Real Madrid

Gabriel Jesus, infatti, secondo ‘Cadena Ser’ si è offerto in Spagna a Real Madrid e Atletico Madrid. Il giocatore sa che al Manchester City, con gli arrivi di Haaland e Julian Alvarez, finirebbe in secondo piano, ma vuole rimanere in un club competitivo al top in Europa. L’Atletico avrebbe subito declinato la proposta per l’ingaggio piuttosto elevato del brasiliano, il Real invece vedrebbe il nome del brasiliano con favore. Il suo profilo piacerebbe infatti molto ad Ancelotti, pronto a fargli posto dando il via libera per la cessione di Jovic e Mariano Diaz. Su Gabriel Jesus, come raccontato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, ha sondato il terreno anche il Milan, ma a questo punto le possibilità di vederlo in Serie A potrebbero ridursi.