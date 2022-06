E’ Juve-Milan per Zaniolo: le contropartite per convincere la Roma

La Roma è pronta a cedere Zaniolo di fronte a una proposta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Juventus e Milan molto interessati al classe ’99 in scadenza nel 2024,

Nicolò Zaniolo può dire addio alla Roma dopo averle regalato, segnando il gol decisivo in finale contro il Feyenoord lo scorso 25 maggio, un titolo europeo che i giallorossi inseguivano da ben 61 anni. Il contratto del classe ’99 scade a giugno 2024 e al momento non c’è alcuna trattativa per il rinnovo. Il club dei Friedkin è pronto a cederlo di fronte a un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro, in Italia se lo contendono Juventus e Milan.

Il Milan sembra quello più deciso ad affondare il colpo. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ rilancia parlando di nuova offerta, partendo sempre da 25 milioni di euro cash. Come contropartita in aggiunta non più Saelemaekers ma Ante Rebic, anche lui non una priorità per i rossoneri di Stefano Pioli. Zaniolo è molto attratto dal Milan, forse preferisce il ‘Diavolo’ alla Juve ora un po’ più defilata o meglio concentrata su Pogba, Di Maria e Filip Kostic.

Calciomercato, la Juventus sfida il Milan per Zaniolo: McKennie nell’affare

Anche i bianconeri, eventualmente, proverebbero a concludere l’operazione con una contropartita. ‘Tuttosport’ fa il nome di Weston McKennie già accostato alla Roma in passato e sempre nell’ambito di una operazione per Zaniolo.