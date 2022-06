La mossa della Roma e il no di Zaniolo, Juve e Milan ne vendono due

Le ultime sul futuro di Zaniolo, il talento della Roma al centro dei rumours di mercato con Milan e Juventus sullo sfondo

Una stagione tra tanti e alti e bassi, per Nicolò Zaniolo, conclusa con numeri comunque complessivamente positivi: 8 gol e 9 assist in 42 presenze, tra cui la rete che ha consegnato alla Roma la Conference League contro il Feyenoord. Ma il suo futuro è assolutamente tutto da scrivere.

Già da mesi, Calciomercato.it vi ha raccontato che per la Roma il rinnovo di Zaniolo non è una priorità. Anzi, i giallorossi ritengono che a fronte di una plusvalenza di 50 milioni di euro Zaniolo possa partire senza rimpianti. Le compagini a lui interessate, in Italia e all’estero, non mancano di certo. Zaniolo interessa da tempo alla Juventus, ma anche al Milan, come da informazioni della nostra redazione nelle scorse settimane. Su di lui, anche svariati club di Premier League.

Zaniolo sempre più lontano dalla Roma, il piano di Juventus e Milan

Le indicazioni in possesso di Calciomercato.it vengono confermate da ‘Sky’. La Roma avrebbe deciso di non rinnovare il contratto del classe 1999 in scadenza nel 2024 e di finanziare attraverso la sua cessione il prossimo mercato. Dal canto suo, Zaniolo, al momento, non vorrebbe una esperienza in Premier League, campionato che ritiene di troppa intensità, avendo ancora qualche remora sulle sue condizioni fisiche: rispedita al mittente, pare, una proposta del Newcastle. Registrati intanto i primi contatti tra la Roma e i club interessati, Milan e Juventus inizierebbero a farsi sotto iniziando a imbastire le trattative, ma prima di affondare dovranno cedere almeno un paio di giocatori a testa, per avere le risorse per accontentare le richieste giallorosse.