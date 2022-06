Juventus, è l’ora di Pogba: comunicato UFFICIALE del Manchester United

Era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: il Manchester United ha salutato definitivamente Paul Pogba, adesso tocca alla Juventus

È tornato ad essere al centro delle cronache di mercato Paul Pogba, conteso da grandi club europei con la Juventus che vuole riportarlo a Torino e metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nella giornata di oggi è avvenuto un passaggio fondamentale per arrivare al tanto desiderato ‘Pogback’. Il Manchester United, tramite un nota ufficiale, ha dato il proprio addio al campione del mondo: era nell’aria già da parecchi mesi, ma ora la separazione alla scadenza del contratto è divenuta realtà. Nel futuro del ‘Polpo’, che il 17 giugno lancerà una serie TV sulla propria carriera, ci potrebbe essere il ritorno in bianconero. Tutte le ultime.

Calciomercato Juventus, ora è UFFICIALE | Pogba lascia il Manchester United

Il Manchester United, in un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, ha annunciato: “Paul Pogba lascerà il club alla fine di giugno, per la scadenza del proprio contratto”. Oltre ai ringraziamenti di rito, con il ricordo delle imprese del calciatore con i ‘Red Devils’ e non solo, il club inglese ha lanciato un messaggio anche per il futuro: “Gli auguriamo il meglio per i prossimi step di una carriera notevole”.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, in casa Juventus permane un cauto ottimismo sulla possibilità di riportare Pogba a Torino. Il francese ha anche l’offerta del PSG sul proprio tavolo, ma sembra essere più convinto dalla scelta di cuore e dal ritorno sotto la ‘Mole’. Insomma, adesso è tutto pronto per uno degli annunci più attesi dai tifosi della Juventus: i supporter bianconeri negli ultimi anni non si sono mai dimenticati di Pogba e hanno sempre sognato il suo ritorno. Tic Tac, ora devono solamente pazientare ancora un altro po’.