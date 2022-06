Pogba torna alla Juventus, annuncio in pompa magna: c’è già la data

Paul Pogba resta l’obiettivo principale della Juventus, insieme ad Angel Di Maria: sul francese trapela fiducia e addirittura potrebbe arrivare un annuncio in pompa magna

La Juve già accelera sul mercato. Il tempo stringe anche se siamo solo a giugno, la dirigenza ha la necessità di stilare un piano, eventualmente rimodellare le strategie per rinfrorzare la rosa e indirizzare le risorse. E ovviamente consegnare ad Allegri il gruppo quasi completo il prima possibile, magari per l’inizio del ritiro.

Come prima tappa c’è da sostituire ovviamente Paulo Dybala, che partirà a parametro zero lasciando un vuoto molto importante in termini di storia e di qualità. Alla seconda mancanza può mettere un tappo Angel Di Maria, per il quale resta una sostanziale fiducia ma c’è da trovare l’accordo soprattutto sulla durata dell’accordo, da cui dipende anche l’ingaggio. L’altro tavolo caldissimo su cui sta lavorando Cherubini è Paul Pogba, che in questi giorni sembra essersi avvicinato sensibilmente al ritorno in bianconero. Anche per lui si tratterebbe di un ingaggio a parametro zero. Sarebbe un colpo tecnico e anche mediatico per la Juventus, proprio nel periodo del lancio del ‘Pogmentary’, il documentario sul centrocampista ancora di proprietà del Manchester United, che sarà disponibile in Francia dal 17 giugno su Amazon Prime Video.

L’annuncio di Pogba alla Juventus nel documentario in uscita il 17 giugno su Amazon?

Come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, Pogba ha postato una ‘pillola’ per lanciare il documentario scrivendo anche una frase significativa: “Oggi sono ad un punto di svolta della mia carriera. Devo prendere delle grandi decisioni che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare”. Un’associazione che potrebbe, scrive la ‘rosea’, anche far presagire a un utilizzo di questo progetto cinematografico anche in chiave mercato con l’annuncio della nuova squadra. Magari un’ufficializzazione scenografica in uno degli episodi. Un fattore che potrebbe anche modificare i tempi di un annuncio dell’accordo che per il quotidiano è già raggiunto sulla base di 7,5 milioni più bonus che porterebbero ai 10 milioni circa. Con un contratto da tre o quattro anni.