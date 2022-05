Juventus, caccia al bomber di scorta: doppia sfida con Mourinho

La Juventus deve pensare a come rinforzare l’attacco, i bianconeri per il bomber di scorta sfidano la Roma di Mourinho su due piste

Movimenti intensi in corso nel mercato della Juventus, i bianconeri provano a mettere a segno il prima possibile i colpi fondamentali per consegnare ad Allegri, già all’inizio del ritiro, la rosa al completo o quasi. Non è ancora il momento delle accelerazioni decisive, ma si respira ottimismo su più di un fronte.

Come raccontato da Calciomercato.it, c’è grande fiducia per il ritorno di Pogba in bianconero. Situazione ancora in divenire, invece, per Di Maria, per il quale non c’è stato ancora un nuovo incontro, ma la dirigenza conta, alla fine, di strappare il sì dell’argentino. Al tempo stesso, la Juventus deve però occuparsi della situazione del reparto offensivo, che perderà diversi elementi. Dopo gli addii di Dybala e Bernardeschi, anche Morata sembra decisamente lontano dal riscatto e tornerà all’Atletico Madrid. Ecco perché si stanno valutando diversi nomi per il vice Vlahovic e per un attaccante che dovrà prendere il posto di Morata quanto a duttilità.

Juventus, Muriel e non solo: chi prenderà il posto di Morata

In tal senso, nomi piuttosto caldi, secondo ‘Tuttosport’, sono quelli di Muriel e di Arnautovic, per il quale la Juventus può entrare in rotta di collisione con la Roma. Il colombiano può lasciare l’Atalanta alla ricerca di un ultimo grande contratto, l’austriaco dopo la stagione vissuta a Bologna vuole il rilancio in un grande club. La doppia sfida con Mourinho può infiammare il mercato. Ma non si tratta dei soli profili valutati dalla Juventus, che torna a pensare anche a Martial, tornato al Manchester United dal prestito al Siviglia, e a Milik, che il Marsiglia riscatterà dal Napoli ma potrebbe cedere a fronte di una proposta importante.