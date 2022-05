Juventus, scelta sorprendente: il rinforzo arriva dall’Inter

La Juventus a caccia di un colpo in attacco: il nome a sensazione, per il vice Vlahovic, può arrivare dall’Inter

Il mercato è appena iniziato e può già riservare operazioni di una certa importanza per le grandi del nostro campionato. Attivissima la Juventus, in particolare, che dopo due quarti posti consecutivi ha bisogno di rilanciarsi e per farlo intende chiudere subito colpi di spessore per regalare ad Allegri una compagine competitiva ai massimi livelli in vista della prossima stagione.

I colpi che potrebbero essere chiusi più rapidamente, come vi sta raccontando Calciomercato.it in questi giorni, potrebbero essere il ritorno di Pogba, per il quale c’è grande fiducia, e l’affare Di Maria, per il quale si prosegue nei passi avanti. Ma c’è anche da considerare le situazioni relative al reparto offensivo, dove si sono già registrati gli addii di Dybala e Bernardeschi e potrebbe esserci anche quello di Morata, per il quale la Juventus non trova l’intesa con l’Atletico Madrid per abbassare il riscatto. Occorre, dunque, trovare un vice Vlahovic. E in tal senso, potrebbero salire le quotazioni di un nome inatteso.

Calciomercato Juventus, l’idea a sorpresa per il vice Vlahovic è Pinamonti

Tra i bomber ‘di scorta’ vogliosi di una chance in Serie A, occhio a Pinamonti. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter ha disputato una ottima stagione con l’Empoli, con 13 reti in campionato, dimostrando di poter stare ad alti livelli. I nerazzurri vogliono monetizzare la sua cessione e lo valutano tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il suo nome è quello che vince il consueto sondaggio giornaliero di Calciomercato.it su Telegram, raccogliendo il 38% dei voti come potenziale vice Vlahovic. Superato, di poco, Arnautovic del Bologna, che ha raccolto il 34% delle preferenze. Convincono molto meno il napoletano Petagna (18%) e il romanista Shomurodov (10%).