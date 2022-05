Nuovo Morata per la Juventus: sfida aperta al Milan campione

La Juventus è alla ricerca di un nuovo Morata da affiancare a Vlahovic, individuato il grande colpo: sfida immediata al Milan scudettato

I bianconeri stanno lavorando con grande forza sul mercato per dare subito l’assalto allo scudetto vinto dal Milan: oltre al centrocampo, in attacco è iniziata la ricerca dell’erede di Alvaro Morata.

La priorità della Juventus è quella di mettere Dusan Vlahovic nelle condizioni di esprimersi nel miglior modo possibile. Per questo motivo, come raccontato su queste pagine nelle scorse settimane, in avanti ‘Madama’ lavora ad un colpo come Angel Di Maria e a centrocampo al ritorno di Pogba: due specialisti dell’assist da mettere al servizio dell’attaccante serbo. Il ‘Fideo’, però, potrebbe non essere l’unico rinforzo per il pacchetto offensivo di Massimiliano Allegri: l’erede di Alvaro Morata potrebbe essere un grande colpo della Juventus.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus per il dopo Morata | Sfida serrata col Milan

Il destino di Alvaro Morata è una delle incognite in casa Juventus: con il riscatto fissato a 35 milioni, se l’Atletico Madrid non dovesse aprire ad un sostanzioso sconto, lo spagnolo rischia di aver giocato la sua ultima partita in bianconero. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Gabriel Jesus, ormai in uscita dal Manchester City. Una conferma a quanto vi abbiamo rivelato in esclusiva su Calciomercato.it nelle scorse settimane.

Sull’attaccante brasiliano, però, ci sono diversi club di Premier League come Arsenal e Tottenham. Inoltre, come detto su queste pagine, è il Milan ad aver avuto più contatti con l’entourage di Gabriel Jesus recentemente. I rossoneri, freschi campioni d’Italia, ci risultano essere in vantaggio per l’ex Palmeiras nei confronti della Juventus. Un’accelerata della ‘Vecchia Signora’, tuttavia, non è da escludere totalmente e un profilo come quello di Gabriel Jesus rappresenterebbe il compagno di reparto ideale per Dusan Vlahovic: la sfida è aperta.