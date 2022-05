CMIT TV | Pogba o Milinkovic, nessun dubbio: “Allegri ha scelto lui”

La Juventus deve scegliere il grande colpo a centrocampo: tra Pogba e Milinkovic, Allegri ha le idee chiare

Un grande colpo a centrocampo. La Juventus rompe gli indugi e va all’assalto di Paul Pogba con l’incontro andato in scena ieri alla Continassa con l’agente del francese.

La proposta bianconera è di circa sette milioni di euro più bonus, con la possibilità di arrivare intorno ai dieci milioni. I bianconeri possono contare sulla disponibilità di Pogba al ritorno a Torino, con la concorrenza del Paris Saint-Germain da tenere in considerazione.

La trattativa per Pogba si intreccia con quella per Milinkovic-Savic. Su questo, come raccontato da Calciomercato.it, i bianconeri hanno presentato una prima offerta tra i 45-50 milioni, rifiutata dalla Lazio che ne chiede una ventina in più.

Camelio alla CMIT TV: “Allegri preferisce Milinkovic-Savic”

Un intreccio quello tra Pogba e Milinkovic-Savic dal quale dovrebbe uscire il colpo da novanta per il centrocampo della Juventus. Una richiesta anche di Massimiliano Allegri che vuole maggior qualità nel reparto di metà campo.

Sia il francese che il serbo rappresentano profili perfetti per il tecnico toscano che però, stando a quanto riferito da Enrico Camelio intervenuto alla CMIT TV ha una preferenza: “Posso dire che Allegri tra Pogba e Milinkovic-Savic preferirebbe Milinkovic-Savic”.