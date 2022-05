CMIT TV | Dybala in Premier, annuncio in diretta: “Ha chiesto informazioni”

Sulle frequenze della nostra CMIT TV si è parlato anche del futuro di Paulo Dybala, che a breve lascerà la Juventus a parametro zero

Dopo il pianto a dirotto allo Stadium, Dybala è pronto a chiudere il bellissimo capitolo con la Juventus ed intraprendere una nuova avventura. Ma dove andrà la ‘Joya’? I tifosi di diversi club si pongono questa domanda da quando la ‘Vecchia Signora’ ha annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto dell’argentino.

Le qualità di Dybala non si discutono e, specialmente a parametro zero, è un bocconcino che può fare gola a tanti senza alcun dubbio. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’Inter ha guadagnato un importante vantaggio rispetto alle concorrenti, ma l’ex Palermo non ha ancora preso una decisione definitiva. Nelle ultime ore, inoltre, sta circolando una presunta frase sui social di Dybala, rivolta ai tifosi presenti ieri allo stadio, che avrebbe ammesso di non voler andare alla ‘Beneamata’. In agguato c’è la Roma di Mourinho, che vorrebbe il dieci bianconero per alzare l’asticella e puntare obiettivi sempre più prestigiosi. Ad oggi non da escludere, poi, la pista Milan, che prima deve ultimare la cessione del club. Attenzione, però, anche alle piste estere, con Arsenal, Manchester United e Atletico Madrid concretamente interessate al calciatore.

Calciomercato Inter, l’annuncio su Dybala alla CMIT TV

Sulle frequenze della CMIT TV è andato in scena quest’oggi un dibattito sull’argomento in questione. Durante la trasmissione, in onda sul nostro canale Twitch, è poi intervenuto un tifoso della Juventus presente ieri allo Stadium in occasione della sfida contro la Lazio. Il sostenitore bianconero, Niccolò Marlatto, ha parlato innanzitutto della presunta frase di Dybala sul trasferimento all’Inter: “Non so se l’ha detta, perché ero lontano dalle prime file per sentire eventuali frasi. Ma comunque, fossi un tifoso interista, Dybala non lo vorrei“.

Il tifoso si è espresso anche sul futuro della ‘Joya’, rivelando un dettaglio alquanto interessante: “Io so che lui ha chiesto informazioni molto dettagliate su come si vive in Inghilterra. Ha chieste queste cose qui ad un ex giocatore dell’Arsenal“.

Infine, una critica rivolta alla società per la gestione degli ultimi anni: “Non puoi gestire un club prestigioso come la Juventus come faresti con il club del golf“.