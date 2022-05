Mourinho chiama Dybala, la Roma sogna il numero dieci

Nuove indiscrezioni sul possibile futuro di Paulo Dybala dopo l’addio alla Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Ultime due partite in bianconero per Paulo Dybala prima della decisione sul suo futuro. Tanti club stanno già corteggiando il numero 10 della Juventus, diversi anche in Serie A.

Come rivelato da Calciomercato.it, non c’è stato alcun faccia a faccia tra l’entourage dell’argentino e Marotta prima della finale di Coppa Italia. L’Inter resta comunque in prima fila, ma nelle ultime ore starebbero salendo anche le quotazioni della Roma, come raccontato negli scorsi giorni dalla nostra redazione. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, tra una chiamata informale e l’altra, starebbe prendendo corpo l’operazione Roma–Dybala. Dopo aver sondato il mercato inglese e quello spagnolo (Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Siviglia), il clan Dybala avrebbe cominciato a guardare alla Roma dei Friedkin e di Mourinho come ad una destinazione possibile e di livello, riferisce il quotidiano.

Calciomercato Juventus, la Roma sogna Dybala: i dettagli

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, Antun è stato a Roma fino a ieri e aveva programmato un incontro con Tiago Pinto, appuntamento che è stato però rimandato su decisione dei Friedkin dopo il ko di Firenze. Si tratta ovviamente di un’operazione difficilissima e complessa per la società giallorossa, vista anche la concorrenza, ma la Roma c’è e vuole regalarsi Dybala.