CMIT TV | Ribaltone Dybala in diretta: “Favorita”. E non è l’Inter

Paulo Dybala questa sera giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Inter

Sarà l’ultimo derby d’Italia di Paulo Dybala con la maglia delle Juventus, quello che giocherà questa sera nella finale di Coppa contro l’Inter. Potrebbe però non essere l’ultimissimo dell’argentino in Italia, visto che tra i club interessanti ad ingaggiarlo a costo zero c’è anche quello nerazzurro.

L’Inter ha già inviato il proprio gradimento per mezzo dell’amministratore delegato Beppe Marotta all’entourage della Joya, ma per ragioni economiche e numeriche non ha ancora avuto modo di affondare il colpo. In Italia, come raccontato da Enrico Camelio pochi giorni fa ai nostri microfoni, è spuntato anche l’interesse abbastanza forte da parte della Roma per l’argentino.

Questo pomeriggio, in diretta sulla CMIT TV, Camelio ha rilanciato ed aggiunto nuovi dettagli all’indiscrezione: “Confermo e raddoppio, su Dybala. Un manager internazionale che lavora nel calcio, serissimo, mi ha detto che la Roma è in vantaggio su Dybala. Lo firmo e lo sottoscrivo, è una notizia. Non mi ha detto che ha parlato solo con la Roma, ma che ha parlato anche con la Roma. Nessuno può smentire che la Roma ha trattato con il calciatore”.

Calciomercato Inter e Roma, Dybala valuta anche la Premier League

In collegamento dall’esterno dell’Olimpico di Roma, successivamente nella diretta di Calciomercato.it abbiamo ospitato il noto giornalista Romeo Agresti, il quale ha riaperto clamorosamente per Dybala anche l’opzione Premier League: “Dove va Dybala? L’Inter non la tolgo, l’Inter gli ha chiesto di pazientare, ma deve avere la certezza di eliminare certi rami secchi per liberare l’ingaggio. Ma tengo anche la Premier League, lui ha incaricato l’intermediario di sondare il terreno. Destinazione favorita? Dico Manchester United. Ma Dybala ha ricevuto una sola offerta concreta, dal Newcastle. Ma non sembra una piazza che scalda l’argentino”.