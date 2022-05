Dybala-Inter, manca solo una cosa per la mossa ufficiale

Dybala affronta stasera quello che può essere davvero il suo futuro: c’è un tassello che deve ancora andare al suo posto e all’Olimpico alcune presenze incrociate potrebbero anche mettere un altro mattoncino

Juve-Inter è il derby d’Italia, quello di stasera in particolare è tra le sfide più attese dell’anno, seconda forse solo al Derby della Madonnina in campionato al ritorno che al momento sta decidendo lo scudetto. I riflettori saranno puntati su tutti e 22 i giocatori in campo, più ovviamente Inzaghi e Allegri che si giocano molto, se non moltissimo. Non tanto in ottica futura per le dirigenze, quanto a livello mediatico agli occhi dei propri tifosi, della piazza in generale e ovviamente da quello della bacheca. Far chiudere la Juve senza trofei per la prima volta in 11 anni non sarebbe un bel record per Max.

Ma all’Olimpico gli occhi saranno anche e soprattutto per Paulo Dybala, che gioca la sua terzultima partita – indisponibilità permettendo nelle ultime due di Serie A – con la maglia della Juve. Contro quella che può essere la divisa del suo futuro prossimo, l’Inter appunto. L’argentino lascerà i bianconeri a zero, questo è assodato da tempo, stasera può regalarsi forse l’ultima Joya, magari con un gol, alzando un’altra coppa. Sta chiudendo in crescendo, può anche però fare bella figura con Marotta e la dirigenza nerazzurra. L’Inter è la squadra che si è fatta più avanti per lui, sono molto interessati e – come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’ – i contatti con l’entourage di Dybala sono già ben avviati.

Juve-Inter, cosa manca per l’offerta ufficiale di Marotta a Dybala. E arriva Antun

Ma la ‘rosea’ spiega anche come non siano ancora arrivate offerte ufficiali – un elemento già raccontato sulle pagine di Calciomercato.it – perché prima i nerazzurri devono vendere. Manca quindi questo tassello non proprio da pochissimo affinché Marotta possa sferrare l’attacco decisivo. Col rischio che arrivi qualcuno dall’estero, porta già spalancata dallo stesso Dybala, a portarlo via dall’Italia. Stasera è un match davvero speciale per lui, la Joya giocherà titolare e sugli spalti dell’Olimpico sarà presente praticamente tutta la famiglia (non la fidanzata Oriana). Ci sarà anche l’agente del 10 juventino Jorge Antun, ovviamente per il suo assistito, ma è facile pensare che un incrocio ci sia anche con Marotta. Un’associazione ovvia, anche se dovranno stare ‘attenti’ a occhi indiscreti.