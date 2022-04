Annuncia l’addio alla Francia: strada spianata per il Milan

Arrivano le parole che confermano l’addio: strada spianata per il Milan. Ecco le dichiarazioni che non lasciano dubbi

E’ davvero solo questione di tempo l’approdo di Sven Botman al Milan. Il difensore olandese è da mesi il prescelto del club rossonero.

Il Diavolo ha provato a strappare il giocatore al Lille già nella sessione di calciomercato di gennaio ma senza successo. Ci ha pensato seriamente anche il Newcastle ma la volontà di Botman è stata quella di continuare a giocare con i francesi. C’erano gli Ottavi di finale di Champions League da giocare e tanta voglia di aiutare ancora il Lille.

“E’ vero che c’erano delle opportunità per andare via – afferma il classe 2000 ai microfoni di L’Equipe -, ma avevamo la Champions League da giocare, la mia prima, ed eravamo in una buona posizione in Ligue 1. La mia ultima stagione con il Lille? Vedremo, se le cose andranno come previsto, sì. Ma prima ho intenzione di finire al meglio la stagione: il club se lo merita. Dopodiché vedremo, non ho deciso niente”.

Calciomercato Milan, grande ottimismo per Botman

E’ evidente che l’addio al Lille di Botman è stato solamente rimandato. Come vi abbiamo raccontato, il Milan a febbraio ha accelerato, trovando di fatto l’accordo con l’entourage del difensore. La fumata bianca è arrivata durante l’incontro a Casa Milan: per Botman un contratto da tre milioni di euro netti a stagione.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i contatti tra le parti stanno proseguendo e la dirigenza ha ribadito la volontà di arrivare a dama. Una volta arrivato il closing, tutto sarà davvero in discesa.

L’accordo totale con il Lille non c’è ancora ma Botman e Milan si sono promessi sposi: è molto probabile che i francesi incassino una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Appare estremamente difficile che l’affare possa saltare e le parole di Botman, nelle scorse ore, hanno confermato che l’addio al Lille è praticamente certo e l’olandese ha scelto il Milan.