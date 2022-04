CM.IT | Milan-Botman, si attende incontro finale: cosa manca per chiudere

Sven Botman continua ad essere l’obiettivo principale del Milan per la difesa: cosa manca per chiudere, le ultime di Calciomercato.it

Lo scenario non è cambiato: Sven Botman resta l’obiettivo prioritario del Milan per la difesa.

La trattativa per portare il centrale olandese dal Lille ai rossoneri va avanti, come Calciomercato.it vi ha raccontato nei mesi scorsi. L’accordo di massima tra il club italiano e il calciatore c’è da mesi: il 22enne, che attualmente guadagna intorno ai 600-650 mila euro netti a stagione, al Milan potrebbe arrivare a circa tre milioni di euro.

La volontà reciproca di far andare a buon fine l’affare è stata ribadita anche nell’incontro a Milano di inizio febbraio, ma ora si tratta di arrivare all’accordo con il Lille. Da questo punto di vista, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non c’è ancora nessun accordo totale tra i rossoneri e la società transalpina. Da tempo i colloqui per chiudere l’affare vanno avanti, ma attualmente si vive una fase di stand-by.

Calciomercato Milan, forte ottimismo per Botman: i dettagli

Sempre secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per Botman al Milan si attende l’ultimo incontro per la chiusura della trattativa per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Intorno all’affare resta una sensazione di grande ottimismo.