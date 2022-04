CM.IT | Juventus-Rudiger, i contatti si intensificano

Juventus, sempre viva la pista che porta a Rudiger come colpo a costo zero: si intensificano nel frattempo i contatti

Il mercato dei parametri zero meriterebbe un capitolo a parte. Contratti in scadenza, discussioni con agenti e giocatori, nodi legati agli ingaggi, rivali da superare, spesso dovendo formulare offerte più alte. Tante sono le squadre che ragionano su colpi a costo zero per la prossima stagione e tra queste c’è da considerare pure la Juventus.

La società bianconera sta riflettendo su più fronti per quanto riguarda nuovi innesti da regalare a Massimiliano Allegri. Uno è Angel Di Maria: il nome dell’argentino è emerso nelle scorse ore, ma potrebbe non essere l’unico giocatore che potrebbe lasciare Parigi per approdare a Torino. Oltre al ‘Fideo’ però, c’è un altro profilo che piace particolarmente in casa Juventus che potrebbe liberarsi a zero in estate. Un nome che già conosce la Serie A e su cui il club bianconero sarebbe pronto a fiondarsi: si tratta di Antonio Rudiger.

Juventus-Rudiger, il Real Madrid fa sul serio

Il difensore tedesco ha il contratto in scadenza con il Chelsea e il prolungamento non sembra essere così vicino. Quella del rinnovo resta comunque un’opzione aperta, anche se non prioritaria, così come le altre piste non sono da escludere. Tra queste c’è appunto la Juventus, insieme a Barcellona e Real Madrid. E stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, sembra esserci grande fiducia in casa dei ‘Blancos’, che vorrebbero realizzare con Rudiger un colpo ‘alla Alaba’.

Il difensore tedesco avrebbe abbassato le proprie pretese iniziali e il club spagnolo ha riattivato i contatti dopo la sfida di Champions disputata proprio contro il Chelsea, in cui tra l’altro Rudiger è andato in gol. Contatti che sembrano essere continui e che fanno quindi ben sperare la società della capitale spagnola.