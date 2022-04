Milan, avanti tutta tra closing e nuovi acquisti: le date

Il Milan prepara la svolta del suo futuro: trattativa in corso per definire il closing con Investcorp, poi verrà la volta del mercato

Il Milan incassa una brutta delusione con la sconfitta netta nel derby di Coppa Italia con l’Inter, che preclude l’accesso alla finale. Ma rilancia le ambizioni in chiave scudetto, con il duello con i cugini che durerà fino alla fine, e programma un futuro importante, con la trattativa con Investcorp che prosegue.

Al momento, massimo riserbo, i dettagli non filtrano, dalle parti c’è silenzio. Il che significa che i discorsi sono ben avviati e nelle prossime settimane si punta ad arrivare al closing definitivo. ‘La Gazzetta dello Sport’ tratteggia quelli che saranno i passi successivi: la nuova proprietà si presenterà a Nyon, sede dell’Uefa, per ribadire una linea societaria improntata ai bilanci virtuosi e alla sostenibilità. Quindi, l’appuntamento con l’Inter, per discutere del tema stadio. Dal punto di vista sportivo, l’intenzione, come spiegato da ‘Tuttosport’, è anche quella di incamerare maggiori introiti dalla sponsorizzazione con Emirates. I due quotidiani concordano inoltre sul fatto che sarà data continuità all’attuale asse dirigenziale. Conferma scontata per Maldini, si va anche verso quella di Massara e di Moncada. Dopodiché, sarà il momento del mercato, che si immagina già piuttosto aggressivo.

Milan, mercato grandi firme con Investcorp: da Origi alla suggestione Dybala

Sono davvero tante le piste battute dai rossoneri. Ben avviata la situazione per Divock Origi, ma non solo. Si va verso la fumata bianca per Botman, come raccontato da Calciomercato.it. Per non parlare di altre piste decisamente suggestive e che aumenterebbero di molto l’appeal e il tasso tecnico della squadra. Proseguono i contatti per Asensio, in un asse con il Real Madrid che può dare ancora soddisfazioni. Si guarda anche in Serie A, con l’idea Traorè per il quale c’è però la concorrenza di Roma e Napoli. E la suggestione Dybala che potrebbe farsi sempre più concreta, in un duello affascinante con l’Inter.