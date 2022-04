La Spagna ‘chiama’ Inter e Juve: i possibili affari con le big della Liga

Juve, Inter e anche Milan: è ‘calda’ l’asse Italia-Spagna. Le operazioni possibili nel prossimo calciomercato estivo

Spagna ‘chiama’ Italia, e il contrario. Inter e Juventus, le due grandi rivali possono spendere e incassare nella e dalla Liga nella prossima estate. Da Lautaro a Jovic passando per Morata fino a Renan Lodi, il focus di Calciomercato.it.

L’asse Italia-Spagna è ‘calda’ in queste ore fronte Inter. Dalla società nerazzurra è filtrato questo: Ausilio è volato a Madrid per assistere a Real-Chelsea e Atletico-City ma, soprattutto, per tastare il terreno in ottica cessione di Lautaro Martinez. A chi? Proprio ai ‘Colchoneros’, ammiratori storici del classe ’97 di Bahia Bianca. Tanto per ricordare: quando ancora giocava nel Racing, il numero dieci interista fu a un passo dal firmare con l’Atletico. Poi l’ingresso in scena dello stesso Ausilio, spalleggiato da Zanetti e da Milito al tempo Ds proprio del club di Avellaneda, fece saltare tutto. Ora l’Inter potrebbe vendere Lautaro all’offerta giusta – 60 milioni a salire – per le note esigenze di cassa e bilancio.

Calciomercato Inter, 60 milioni per Lautaro. Jovic e Ceballos non sono priorità

A Madrid, comunque, il Direttore sportivo della ‘Beneamata’ ci sarebbe andato pure per raccogliere informazioni su due ‘scarti’ del Real, ovvero Luka Jovic e Dani Ceballos. Reduce da tre stagioni fallimentari, il serbo piace fin dai tempi dell’Eintracht e potrebbe essere visto come alternativa low cost ad altri profili. In primis Scamacca, che resta il prescelto per l’eredità di Dzeko. Con lui e il suo entourage risulta esserci già un accordo di massima. Ceballos, invece, potrebbe essere un’idea per il ruolo di vice Brozovic (per questo occhio soprattutto Paredes), premettendo però che preferirebbe rimanere in Spagna – nello specifico tornare al Betis – o comunque approdare in una squadra pronta a garantirgli una maglia da titolare, cosa che l’Inter non può vista l’intoccabilità di Brozovic. Jovic e Ceballos, ovviamente, l’Inter li prenderebbe solo in prestito.

Calciomercato, anche la Juve fa tappa in Spagna: priorità Morata e mirino puntato su Renan Lodi. E il Milan vuole Asensio

L’asse Italia-Spagna vede protagonista anche la Juve. Come svelato da Calciomercato.it, a partire della seconda metà del mese i bianconeri riapriranno il dialogo con l’Atletico per il riscatto di Alvaro Morata. Sullo spagnolo sarebbe piombata l’Arsenal, ma lui vuole solo la Juve e la stessa società presieduta da Andrea Agnelli intende farlo suo a titolo definitivo ma strappando un grosso sconto rispetto ai 35 milioni pattuiti due estati fa. In questo senso si registra una apertura dell’Atletico, dovuta al fatto che Morata non rientra nei piani futuri ed è in scadenza nel 2023.

Sempre coi ‘Colchoneros’, poi, Cherubini e soci potrebbero avviare una trattativa per Renan Lodi, uno dei nomi che più stuzzica per il post Alex Sandro. Il brasiliano ha una valutazione sui 25 milioni di euro. C’è poi l’ipotesi Saul, di ritorno dalla deludente esperienza al Chelsea: lui è un vecchio pallino della dirigenza bianconera e il suo entourage è lo stesso di Szczesny. Occhio infine a un possibile intreccio di mercato, in salsa spagnola, proprio con l’Inter. Jovic, ancora lui. Del resto ad Allegri servirebbe come il pane un vice Vlahovic…

Chiosa sul Milan, anch’esso possibile acquirente in terra spagnola. L’obiettivo di Maldini e Massara è ormai noto a tutti, Marco Asensio. Il Real chiede 40 milioni, ma il 26enne è in scadenza nel 2023 e non è una priorità per Ancelotti. Tradotto: il prezzo di Asensio potrà calare fino a 25-30 milioni. I rossoneri hanno già cominciato a parlare con l’entourage del classe ’96 di Palma de Mallorca, l’intesa sull’ingaggio non è complicata considerato che il numero 11 delle ‘Merengues’ guadagna sui 5 milioni bonus inclusi.