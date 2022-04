CM.IT | Riscatto Morata, la Juve fissa la data

Allegri e la Juventus vogliono confermare Alvaro Morata, ma serve uno sconto da parte dell’Atletico Madrid

Il calciomercato non dorme mai, nemmeno all’antivigilia di una sfida fondamentale nella lotta scudetto come Juventus-Inter. Rilanciata in campionato da un’imbattibilità che dura ormai da sedici giornate, la società bianconera è molto attiva anche sul fronte mercato. Con l’addio di Dybala, la dirigenza sarà chiamata a regalare a Massimiliano Allegri una valida alternativa (Raspadori e Zaniolo sono i nomi più caldi in Serie A), ma la seconda punta non sarà l’unico investimento in attacco da fare.

Da tempi non sospetti alla ricerca di un vice Vlahovic, la Juve sta lavorando sotto traccia anche per la conferma di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è molto stimato dal tecnico bianconero e le sue prestazioni sono migliorate nettamente quando ha potuto vestire i panni di spalla del bomber serbo. Anche per questo, alla Continassa sono pronti ad assecondare le richieste di Allegri, a patto che la cifra di 35 milioni di euro prevista per il riscatto venga rivista al ribasso dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, mese decisivo per riscatto Morata

Già da tempo, ci sono stati diversi contatti tra i due club per cercare un punto d’incontro. Dopo aver pagato 20 milioni di euro per i due anni di prestito, la Juve non vorrebbe andare oltre la stessa cifra per riscattare a titolo definitivo il ventinovenne di Madrid. I ‘colchoneros’ non hanno definitivamente chiuso la porta, ma consci dell’antico interesse del Barcellona per il calciatore e in attesa di altri potenziali interessamenti, hanno preso tempo per maturare una decisione definitiva.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nella seconda metà di aprile verrà fatto un più approfondito punto della situazione. Nei giorni recenti si è parlato anche di un interessamento bianconero per Rodrigo de Paul, che ha fatto sognare ai tifosi juventini un doppio colpo, ma la dirigenza iberica non ha sin qui ricevuto offerte ufficiali per il centrocampista argentino.