Lautaro, Dybala e intreccio a Madrid: l’Inter rivoluziona l’attacco

Missione di Ausilio a Madrid, in gioco il futuro di Lautaro e Dybala: l’Inter valuta una rivoluzione in attacco

Ora c’è uno scudetto da vincere e, dopo le difficoltà di questa seconda parte di stagione, i nerazzurri possono riuscire a mettere le mani sul tricolore: in estate, poi, potrebbe esserci una rivoluzione nel reparto offensivo.

Nessun valzer in attacco, piuttosto un tango… argentino. I protagonisti delle manovre di mercato dell’Inter, infatti, potrebbero essere Lautaro Martinez e Paulo Dybala. La ‘Joya’ è arrivato al capolinea a Torino e a fine stagione lascerà la Juventus a parametro zero: come dichiarato da Momblano in diretta alla CMIT TV, anche il Milan ha chiamato l’entourage dell’argentino. La corsa per il futuro di Dybala sembra essere ancora aperta, ma Beppe Marotta si è mosso per primo e potrebbe essere ancora in una posizione di vantaggio. Piero Ausilio, intanto, vola a Madrid: il destino del ‘Toro’ si decide nella capitale iberica.

L’Inter apre all’addio di Lautaro | La rivoluzione in attacco: non solo Dybala

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, il blitz di Ausilio a Madrid avrebbe la sua raison d’etre in Lautaro Martinez: i nerazzurri starebbero sondando il terreno per una possibile cessione dell’argentino. L’interesse dell’Atletico Madrid, ora sopito, potrebbe riaccendersi e il ‘Toro’ potrebbe raggiungere così Simeone. Ma il ‘Cholo’ non sarebbe l’unico allenatore a guardare al numero ’10’ nerazzurro, infatti ci sarebbero diversi club inglesi alla finestra: l’apertura dell’Inter per la cessione di Lautaro, intanto, sembra essere arrivata.

Una decisone che potrebbe svoltare il futuro di Paulo Dybala, con l’addio di Lautaro sarebbe lui il primo candidato alla maglia numero ’10’ del club meneghino. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, infatti, Furio Valcareggi non ha dubbi riguardo all’approdo dell’argentino in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, poi, nel blitz madrileno di Ausilio ci sarebbero anche Luka Jovic e Dani Ceballos sull’agenda. I due giocatori non rientrano più nei piani del Real e potrebbero rappresentare due occasioni per l’Inter, che valuta una rivoluzione in attacco finanziata dalla cessione del ‘Toro’: Simone Inzaghi, nel frattempo, si gioca uno scudetto e attende buone notizie.