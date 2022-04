Inter, affare super a giugno: confermate anticipazioni CM.IT

L’Inter prepara l’assalto per un colpo importante e fondamentale: arrivano conferme alle anticipazioni di Calciomercato.it

L’Inter era arrivata alla pausa con il fiato corto e dovendo rincorrere. Il rallentamento di febbraio e marzo sembrava poter compromettere la corsa al titolo, ma la squadra di Inzaghi è ripartita, battendo Juventus e Verona e adesso nuovamente con la possibilità di insediarsi virtualmente in vetta approfittando delle frenate di Milan e Napoli.

Si respira ottimismo adesso per il rush finale, comprensivo di derby di ritorno in Coppa Italia, ma la società è già al lavoro sul mercato per i rinforzi che verranno. Le recenti difficoltà hanno evidenziato con chiarezza quali sono i punti su cui principalmente intervenire. Marotta in tal senso ha le idee chiare e sa come accontentare Inzaghi. Su un nome in particolare, giungono conferme.

Inter, conferme su Paredes: affare a condizioni favorevoli

Quando Brozovic non gira, o peggio, quando non c’è, è decisamente un’altra Inter. Ecco perché serve un giocatore in grado di sostituirlo opportunamente e i nerazzurri tornano a pensare a Leandro Paredes, giocatore già finito ripetutamente nei radar. E che adesso potrebbe effettivamente tornare in Italia dopo lungo tempo. Su Paredes, qualche giorno fa Calciomercato.it vi ha raccontato del possibile testa a testa tra Inter e Juventus, con il Tottenham di Paratici sullo sfondo. Arrivano ora conferme da parte della ‘Gazzetta dello Sport’, che a sua volta riferisce come economicamente l’acquisto dell’argentino, cifre alla mano, possa essere conveniente. La quotazione che il Psg ne farà, con un contratto in scadenza nel 2023, è destinata inesorabilmente a scendere, l’ingaggio di 5 milioni l’anno è abbordabile al lordo grazie al decreto Crescita. I buoni rapporti tra Marotta e Leonardo potrebbero agevolare l’affare.