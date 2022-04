Ostacolo Paratici per il ritorno: la Juve non molla, l’Inter è alla finestra

Possibile ritorno in Serie A ma c’è da superare l’ostacolo Premier League: la Juventus non molla, l’Inter è alla finestra

Leandro Paredes può tornare in Italia. Poteva accadere a gennaio, una prospettiva che per giugno diventerà ancora più possibile.

E’ vero che nel Psg c’è una diffusa situazione di stallo in attesa di capire quale sarà la definitiva scelta per la panchina e la direzione sportiva, ma c’è una lista non scritta di giocatori in uscita. E il centrocampista argentino è tra questi, insieme a Mauro Icardi, Angel Di Maria, Thilo Kehrer e Ander Herrera, i primi in uscita. Per Paredes si tratterebbe di un ritorno in Serie A. L’Italia è stata la sua porta d’ingresso per l’Europa dall’Argentina, quando nel 2014 dal Boca Juniors arrivò al Chievo che lo girò pochi mesi dopo alla Roma. Con i giallorossi 54 presenze e 4 gol, in due stagioni intervallate dalla esperienza ad Empoli. Poi lo Zenit e il Paris Saint Germain dove arrivò a giugno del 2019.

Per l’argentino c’è anche il nodo del rinnovo contrattuale che incombe: il suo contratto a Parigi scadrà a giugno 2023, un motivo in più per indirizzarsi verso la valutazione della cessione definitiva. Restare significherebbe anche rivedere l’accordo contrattuale e non sembrano queste le intenzioni. Dopo tre stagioni e mezza, Paredes, che sta per compiere 28 anni, si prepara ad una nuova esperienza professionale e l’idea di tornare in Italia non gli dispiace affatto. Dicevamo di gennaio, quando forse deve averci pensato anche la Roma, ma è stata soprattutto la Juventus a fare le riflessioni più approfondite sul giocatore del Psg, provando anche a capire se potesse crearsi i presupposti per chiudere l’operazione dentro alla sessione invernale.

Niente da fare tre mesi fa, il club bianconero però non si è arreso e sembra intenzionato a tornare alla carica. Il Psg prese Paredes dallo Zenit per 40 milioni più 5 di bonus (era gennaio del 2019), il giocatore oggi guadagna sui 5 milioni di euro. Probabile che il Psg provi ad aprire una trattativa chiedendo 25 milioni per il cartellino del giocatore ad un anno dalla scadenza contrattuale, ma l’idea è che intorno ai 20 milioni l’affare possa provare a chiudersi.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Paredes ma occhio al Tottenham

Attenzione a qualche inserimento sempre dalla Serie A: ci sono sussurri riferiti all’Inter, anche se in questo caso bisogna ragionare sul fresco rinnovo di Brozovic e sul fatto che il croato andrà a guadagnare 6,5 milioni di euro fino al 2026. C’era fermento attorno al centrocampista nerazzurro (dalla Spagna, si è parlato del Barça): ora bisogna capire se questo rinnovo possa essere propedeutico ad una cessione (talvolta succede), perché è chiaro che Paredes, a certe cifre, non potrebbe essere accolto come vice Brozovic ma a tutti gli effetti come un suo sostituto.

Poi c’è la Premier, il Tottenham su tutti: Fabio Paratici era un estimatore di Leandro Paredes da poco dopo il suo arrivo alla Roma, da ventenne di prospettiva. Non ci sono solo gli Spurs, anche l’Arsenal guarda verso Parigi per cercare di capire quale può essere il momento propizio per imbastire un discorso produttivo. Ad oggi, però, sembra davvero poter essere l’Italia l’approdo di ritorno per il centrocampista argentino del Psg. Con Allegri spettatore molto interessato.

Giorgio Alesse