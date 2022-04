Serie A formato Champions, da Lukaku ad Asensio: tutti i nomi

Seconda serata dell’andata dei quarti di Champions, tanti osservati speciali per la Serie A in Chelsea-Real Madrid e Villarreal-Bayern

Dopo le gare di ieri sera, che hanno aperto i confronti di andata dei quarti di finale di Champions League, questa sera in programma gli altri due match. Il martedì ha sorriso al Manchester City, che ha piegato 1-0 l’Atletico Madrid, e al Liverpool, passato per 3-1 sul campo del Benfica. Questa sera, tocca a Chelsea-Real Madrid e a Villarreal-Bayern Monaco.

A Londra, va in scena la riedizione di una delle due semifinali dello scorso anno. A maggio 2021, prevalsero i ‘Blues’, che dopo aver strappato l’1-1 a Madrid si imposero per 2-0 in casa, accedendo alla finale con il City che li avrebbe poi laureati campioni d’Europa. Il Real, però, che in campionato sta volando verso il titolo e che negli ottavi ha realizzato una autentica impresa con il Psg, vuole vendicarsi e ci crede. Il pronostico è apertissimo. Sulla carta, leggermente più ‘sbilanciata’ l’altra partita, con il Bayern in visita in Spagna, in casa di quel Villarreal che ha estromesso la Juventus. Il ‘submarino amarillo’ vuole stupire ancora, contrariamente ai pronostici del doppio confronto che vedono piuttosto avanti i bavaresi. Le due sfide saranno molto interessanti anche in chiave di calciomercato. Numerosi i giocatori sotto osservazione da parte delle big di Serie A, che per la prossima stagione sognano rinforzi in grande stile. Le opportunità non mancano, vediamo tutti i nomi più ‘caldi’, da Lukaku a Jorginho, Asensio e molti altri.

Chelsea-Real Madrid, a Stamford Bridge in vetrina il reparto ‘saldi’ della Champions: Lukaku, Jorginho e non solo

Un autentico paradosso, quello proposto dalla partita di Londra, tra due squadre che per motivi diversi potrebbero cambiare radicalmente volto. E sì che si parla, da una parte dei campioni d’Europa e dall’altra di una grande leggendaria, che ha tutte le carte in regola per riappropriarsi della grandeur anche a livello europeo dopo aver messo le basi per quella nazionale. Ma le note vicende geopolitiche hanno stravolto anche gli scenari societari per il Chelsea e molti giocatori potrebbero andar via. Le partenze, in casa Real, sono invece dovute al fine corsa arrivato per molti elementi della rosa di Ancelotti. Dunque, la ‘rosa’ dei papabili per il nostro campionato, a livello potenziale, è quanto mai ampia. Alla CMIT TV, Luca Bianchin ha confermato i sondaggi della Juventus per Rudiger. Oltre al difensore tedesco, l’interessamento bianconero è forte per Jorginho, come ci ha raccontato il suo agente. Ma guarda con molta attenzione, in casa Chelsea, anche l’Inter: i nerazzurri vorrebbero il ritorno di Lukaku, che però come spiegato dal collega Krishan Davis è piuttosto difficile. Occhio, nelle fila dei ‘Blues’, anche ad Hakim Ziyech, altro profilo che in Italia è sempre piaciuto molto. Per quanto riguarda il Real, invece, ci sono conferme dell’interessamento per Bale da parte del Milan, ma Maldini allarga il più possibile il fronte dei discorsi con i ‘Blancos’. Per cui, nel mirino anche Asensio, Isco (questi due, monitorati anche dalla Juventus), Jovic e persino Hazard. Tutti giocatori che per vari motivi sembrano ormai fuori dai piani e che anche per condizioni contrattuali sono abbordabili: Isco e Bale vanno in scadenza a giugno, Asensio l’anno prossimo, per Jovic e Hazard al Real non dispiacerebbe liberarsi di ingaggi pesanti e monetizzare il giusto.

Villarreal-Bayern Monaco, occhio ai ritorni di fiamma

Ci spostiamo idealmente all’Estadio de la Ceramica, dove dal punto di vista del mercato i motivi di interesse nemmeno mancano. Il Villarreal, pur in una stagione con alti e bassi, ha confermato di avere tra le proprie fila giocatori di spessore. Può tornare d’attualità un difensore come Pau Torres, per il quale però la concorrenza è elevata e le richieste degli spagnoli altrettanto. A centrocampo, Lo Celso, arrivato dal Tottenham, si è integrato bene, ma la Juventus, colpita dalla sua padronanza, potrebbe (ri)farci un pensierino. Per quanto riguarda il Bayern, non sarà della partita Tolisso per infortunio, ma il francese è una presenza fissa nei radar di mercato nostrani. E a giugno va in scadenza: può essere la grande occasione per mettere qualità e quantità in mediana. Inter, Juventus e Milan, ma non solo, sono avvisate.