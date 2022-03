CMIT TV | Krishan Davis, il Chelsea tra Dybala e Lukaku: colpo di scena

Ospite della CMIT TV, il giornalista inglese Krishan Davis parla dei movimenti in casa Chelsea: le ultime su Dybala, Lukaku e non solo

Giorni importanti per il calciomercato, con tanti movimenti in preparazione in vista della prossima stagione. Una delle situazioni più interessanti da monitorare è sicuramente quella del Chelsea, il cui futuro è tutto da decifrare.

Ospite della CMIT TV, Krishan Davis, giornalista inglese di ’90min.com’ e vicino alle vicende dei ‘Blues’. Numerosi i temi toccati con lui, con il futuro di vari giocatori in bilico. E possibili mosse a sorpresa. Iniziando da un quasi sicuro partente però: “Rudiger? Tutti i grandi club sono su di lui e hanno provato ad avvicinarsi. Poche le chance per il Chelsea di trattenerlo”.

Il Chelsea potrebbe poi, secondo Davis, pensare seriamente a Dybala: “Il club londinese ha un grande parco attaccanti, ma solo un paio sono sicuri di restare. Ci sarà bisogno di prendere giocatori là davanti, chi partirà con buona probabilità è Timo Werner. L’argentino da free agent fa sicuramente gola”.

Chelsea, Davis: “Addio di Lukaku difficile, Jorginho ideale per la Juventus”

Mentre Romelu Lukaku invece difficilmente partirà: “E’ chiaro che lui a Milano è stato bene, lo sappiamo tutti. E’ un giocatore che non ha un futuro certo, ma il Chelsea ha investito talmente tanto su di lui, per più stagioni, che è difficile pensare a un addio. Havertz lo sta spingendo fuori dai titolari, ma lui dovrà trovare una soluzione per tornare a essere utile per la squadra”.

Infine, su Jorginho, il cui agente ha rilanciato l’interesse della Juventus alla CMIT TV: “Gli piacerebbe tornare in Italia di sicuro. Se il Chelsea vuole guadagnare dalla sua cessione, visto il contratto in scadenza, dovrà cederlo in estate. I tifosi però lo apprezzano molto. Una cessione sarebbe possibile soltanto se i Blues faranno una operazione in entrata, in quel caso l’addio sarebbe plausibile. E si tratterebbe di un colpo sicuramente ideale per la Juventus“.