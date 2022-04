CMIT TV | Rudiger-Juve e non solo: “La verità su Dybala”

Alla CMIT TV nel pomeriggio è intervenuto anche il collega Luca Bianchin de ‘La Gazzetta dello Sport’ per fare un focus sulla Juventus

Occhi puntati sulla Juventus, che domenica sera ospiterà l’Inter a Torino in una sfida che potrà misurare le reali ambizioni della squadra di Allegri. A tal proposito nel pomeriggio alla CMIT TV è intervenuto il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Luca Bianchin che ha tracciato il punto: “Certo è una gara scudetto. Penso che Allegri sotto sotto ci speri. Se la Juve batte domenica sera l’Inter arriva il sorpasso e neanche Allegri può negare di farci un pensiero. Serve una Juve perfetta con una frenata delle altre. I pianeti hanno iniziato a muoversi nella direzione giusta”.

DYBALA – “Domenica se la gioca con Morata perchè non credo al tridente. Sarebbe una scelta coraggiosa ma libererebbe troppo la panchina. Più razionalmente sceglierà uno dei due. Ieri era avanti Morata, come a centrocampo le voci davano Zakaria. Sul prossimo anno dipende dalle offerta. In questo momento ci sono tanti interessamenti ma nessuna offerta sul tavolo. Se l’Inter capisce che può permettersi l’ingaggio di Dybala e pensano sia l’uomo giusto ok, ma sul fatto che lo prendano non è così scontato”.

MERCATO – “Erede Dybala? La quota più bassa l’avrebbe Zaniolo. Stanno ragionando alla Juventus. Dybala da problemi tattici ma anche una varietà diversa. Fragilità e costi di Zaniolo sono temi così come i costi. La Juve deve capire cosa fare anche in difesa dove entrerà Gatti. Bisogna capire se serve anche un altro nome cambiando destinazione a Gatti. A sinistra in questo momento potrebbero rimanere quelli attuali. Alex Sandro col contratto che ha è difficile parta e in questo momento il puzzle è complesso. Bisogna capire budget e chi può partire”.

RUDIGER – “Su Rudiger la Juventus si è mossa, ha parlato. È più di una opzione per la Juve. Con squadre come Barcellona, Chelsea, Real e PSG non si può mai sapere”.

Infine ancora su Zaniolo: “Zaniolo è juventinissimo. Tra i pro anche la suggestione da mezzala mentre tra i contro un carattere ancora non mentalizzato come il Ronaldo 22enne”.