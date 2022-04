Attacco da Champions per le big di Serie A, da Salah a Nunez: gli osservati speciali

Torna la Champions League, senza italiane, ma nel mirino delle big di Serie A ci sono tanti attaccanti in campo questa sera

Inizieranno stasera le gare d’andata dei quarti di finale di Champions League. La principale competizione europea non vedrà alcuna italiana impegnata, a causa delle eliminazioni di Inter (contro il Liverpool) e Juventus (contro il Villarreal). Una doppia eliminazione che si va a sommare a tutti i problemi del nostro calcio sfociati nella mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. La Serie A ed in particolare le big saranno dunque spettatrici delle sfide in programma, che inizieranno appunto oggi con Benfica-Liverpool e Manchester City-Atletico Madrid. Soprattutto saranno osservati speciali i tanti attaccanti che scenderanno in campo stasera: molti di loro, da Salah a Darwin Nunez, sono nel mirino delle big e chissà che non possano approdare in Italia nella prossima stagione.

Juventus: sogno Salah, ma occhio a Gabriel Jesus

Alla ricerca di colpi in attacco è soprattutto la Juventus. Il club bianconero, che perderà Dybala a parametro zero dopo il mancato rinnovo contrattuale, dovrà necessariamente cercare almeno un sostituto dell’argentino. La società ha compiuto in inverno un grande investimento per Vlahovic, ma il serbo da solo non può bastare. Ecco allora che tanti sono i nomi accostati ai piemontesi e alcuni di loro saranno in campo proprio stasera. Uno è Momo Salah. L’egiziano è sotto contratto sino al 2023 con il Liverpool e al momento il rinnovo sembra essere piuttosto lontano. Notizie che fanno sperare la Juve, che sogna il colpaccio con l’egiziano.

La trattativa non è certamente facile e il costo del cartellino molto alto, nonostante manchi un anno alla scadenza. Il Liverpool si starebbe già guardando intorno per il sostituto, mentre sull’egiziano sarebbe piombato anche il Paris Saint-Germain secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Salah però non è il solo profilo gradito alla dirigenza bianconera. Gli osservatori juventini guarderanno anche a Manchester. Non è detto che Gabriel Jesus possa partire titolare, ma il brasiliano del City resta uno dei giocatori da tempo nel mirino bianconero. L’ex Palmeiras non rappresenta una prima scelta per Guardiola, che spesso sceglie di giocare senza un vero attaccante di ruolo. Anche in questo caso la valutazione resta alta, ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe agevolare i bianconeri.

Occhi però anche in casa Atletico Madrid, con cui discuterà la valutazione di Morata per cui potrebbe risultare decisiva questa seconda metà di aprile. Il nome di Suarez, cercato la scorsa estate, potrebbe tornare di moda visto che qualcosa sembra essersi complicato nei rapporti con Simeone. L’uruguayano, complice anche l’età, sarebbe il profilo più economico rispetto a Salah o Jesus.

Milan e Inter, fari puntati su Benfica-Liverpool

Milan e Inter osserveranno con estrema attenzione la partita di Lisbona e in particolare il centravanti Darwin Nunez. L’uruguayano ha una clausola monstre di 150 milioni di euro, una cifra impossibile per i club italiani. Una partenza a cifre inferiori non è da escludere, ma il problema è rappresentato dal continuo lievitare del prezzo. Sembra difficile che Nunez possa fare le valigie in estate per meno di 65 milioni di euro, una cifra anche in questo caso troppo alta e che renderebbe impossibile l’affare per le milanesi.

Ecco quindi che un’operazione a cifre nettamente inferiori è quella, in casa Milan, che porta a Divock Origi. Il belga sarà a disposizione di Klopp, ma difficilmente scenderà in campo titolare stasera. Il suo contratto con il Liverpool scadrà a fine stagione e le possibilità di vederlo arrivare a zero a Milano, sponda rossonera, sembrano essere davvero molto alte. Origi appare deciso a sposare il progetto milanista e mancherebbe solo l’accordo sullo stipendio. Sembra essere lui quindi il primo colpo di mercato rossonero in vista della prossima stagione.