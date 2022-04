Per Salah alla Juventus irrompe Messi: così salta tutto

Si complica il dopo Dybala per la Juventus che vede allontanarsi il grande sogno: tutta colpa di Lionel Messi

Chi al posto di Dybala alla Juventus? L’interrogativo, nato già prima che venisse annunciato l’addio della Joya ai bianconeri, non ha ancora trovato risposta.

Mentre per l’argentino la pista Bayern Monaco è più lontana, come raccontato da Calciomercato.it, il club piemontese deve decidere su quale nome puntare. Tanti gli obiettivi accostati alla Juve nelle ultime settimane: Raspadori e Zaniolo, per restare in Italia, ma anche obiettivi che travalicano i confini nostrani.

Si è parlato, ad esempio, anche di Mohamed Salah, in scadenza con il Liverpool nel 2023 e per il quale sono arrivati segnali di un possibile divorzio dai ‘Reds’. L’egiziano rappresenterebbe un grande investimento per la Juventus, magari fuori dalla linea tracciata dalla società, ma dalla resa assicurata. Per il 30enne però, anche lui con l’Egitto fuori dai Mondiali come l’Italia, ci sarebbe da superare un ostacolo non di poco conto.

Calciomercato Juventus, che ostacolo per Salah

A riportarlo è ‘as.com’ che racconta nei dettagli l’intreccio che potrebbe allontanare Salah dalla Juventus. Tutto nasce dalla rivoluzione in atto al Paris Saint-Germain. Dopo il fallimento Champions potrebbero andare via sia Pochettino che Leonardo, mentre per Mbappe si parla di un futuro al Real Madrid. A lasciare Parigi potrebbe essere anche Lionel Messi visto che – riferisce il quotidiano spagnolo – l’Inter Miami di David Beckham è pronta a presentare una proposta per provare a convincere la ‘Pulce’ a lasciare la Francia.

Un’eventualità che troverebbe il Psg pronto. Secondo la stessa fonte, infatti, la società parigina avrebbe già individuato la soluzione per sostituire Messi. Si tratta proprio di Mohamed Salah che è in cima alla lista dei potenziali acquisti di Al Khelaifi. Prendendo Salah lo stesso presidente avrebbe la possibilità di esaudire il suo desiderio di portare un talento del Medio Oriente al Parco dei Principi. Una ipotesi che taglierebbe fuori la Juventus.