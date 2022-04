ESCLUSIVO | Dybala ‘costa’ troppo: nessun tentativo del top club

Paulo Dybala resta uno dei giocatori più chiacchierati in tema calciomercato. Futuro tutto da scrivere per l’argentino che a giugno dirà addio alla Juventus

Tra le pretendenti a Paulo Dybala non c’è e non ci sarà, a meno di ripensamenti ora non previsti, il Bayern Monaco.

Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, il nome dell’argentino era finito sul tavolo della dirigenza bavarese da sempre estimatrice dell’argentino che dirà addio a zero alla Juventus a fine giugno. Il board del club bavarese, però, ha deciso di non fare alcun tentativo per il classe ’93 di Rosario, per ragioni principalmente economiche.

Dybala troppo costoso, il Bayern non farà nessun tentativo. Dall’Inter al Psg: le ultime sul futuro dell’argentino

Tra commissioni e ingaggio, l’operazione sarebbe troppo costosa (gli effetti della pandemia sono arrivati anche lì) per un Bayern già alle prese coi complicati rinnovi dei ‘senatori’ Lewandowski e Mueller, oltre che con quello di Gnabry, tutti in scadenza – come anche il 36enne Neuer – a giugno 2023. Forse solo con una eventuale partenza di Mueller, i tedeschi potrebbero prendere in considerazione il profilo del numero dieci bianconero, ma difficilmente l’ex Palermo sarà ancora senza una squadra nel bel mezzo dell’estate.

Sarà necessario comunque del tempo per conoscere la prossima destinazione di Dybala. Oltre naturalmente all’Inter di Marotta, attenzione al PSG che sarà chiamato a una rivoluzione del reparto avanzato (di recente ci sono stati dei contatti), all’Atletico Madrid del connazionale Simeone e ai club inglesi come Tottenham e Arsenal.