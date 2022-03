Trovato l’accordo, sta firmando per il Milan

Trovato l’accordo per il Milan sta per arrivare il momento delle firme: Pioli è pronto ad abbracciare il primo rinforzo per il prossimo anno

Il Milan è pronto a chiudere il primo acquisto del prossimo anno. Attualmente in piena corsa per lo scudetto, la società rossonera sa che serviranno forze nuove per restare al vertice anche la prossima stagione.

Tra i reparti che hanno maggiormente bisogno di ritocchi c’è l’attacco. Qui Pioli non sa se potrà ancora contare su Zlatan Ibrahimovic che non ha sciolto la riserva sul suo futuro. Giroud è ormai un punto fermo ma, al di là di ciò che accadrà con lo svedese, serve un altro elemento per evitare la continua emergenza accusata in questa stagione.

Maldini si è messo così alla ricerca di un’occasione che potesse unire l’aspetto tecnico con quello economico e il nome giusto è arrivato dal Liverpool. Qui è in scadenza di contratto Divock Origi, attaccante belga di 26 anni. In questa stagione con Klopp ha avuto poco spazio: appena quattordici le presenze complessive con cinque gol realizzati. A complicare le cose anche un infortunio che lo ha tenuto fermo per un paio di mesi. Il suo futuro sembrerebbe tinto di rossonero e la fumata bianca sarebbe ormai in arrivo.

Calciomercato Milan, accordo con Origi

Secondo quanto riferisce Rudy Galetti su Twitter, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo tra Milan e Origi. L’intesa prevede un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più altri cinquecentomila euro di bonus.

Ovviamente l’attaccante belga arriverebbe a parametro zero considerato il contratto in scadenza con il Liverpool e la formalizzazione sarebbe ormai questione di dettagli. Da sistemare le questioni relative al bonus alla firma e alle commissioni da corrispondere ai procuratori, ma tutto lascia pensare ad una trattativa in dirittura d’arrivo.